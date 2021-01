Avanza construcción del Parque Eólico Llanos del Viento

La iniciativa estará constituido por 42 aerogeneradores (en adelante AEG) de 5,3 MW cada uno, los que generarán una potencia máxima total de 222,6 MW.

Avanzando según lo programado se encuentra el Proyecto Eólico Llanos del Viento en la Región de Antofagasta, donde se espera que su interconexión con la red se concrete en agosto de 2021.

El parque eólico estará constituido por 42 aerogeneradores (en adelante AEG) de 5,3 MW cada uno, los que generarán una potencia máxima total de 222,6 MW.

Se considera además la construcción de una subestación elevadora (en adelante SEE) de 33 kV a 220 kV (SEE Llanos del Viento 33/220 kV), una canalización subterránea de 33 kV (que va desde los aerogeneradores hacia la SEE) y una Línea de Alta Tensión de 220 kV.

El Proyecto Eólico Llanos del Viento forma parte de la cartera denominada Huemul.

Para más información del proyecto aquí.