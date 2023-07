Balance 2022: Industria química representó el 14% de las exportaciones totales de Chile

Por otra parte, se observó la misma tendencia en las importaciones, con un aumento del 7% en la cantidad física (toneladas) importadas en el sector químico y casi 50% del monto medido en dólares, llegando el 2022 a los US$ 18.650 millones.

miércoles 05 de julio del 2023.- En la asamblea anual de la Asociación Gremial de Industriales Químicos de Chile (Asiquim) la cual reúne a 129 empresas del rubro, se dieron a conocer las cifras de desempeño de esta industria durante el año pasado y el primer trimestre de 2023.

“En cuanto al comercio exterior, si comparamos las exportaciones del 2022 versus el 2021, se observa un aumento de más del 200% en el monto de las exportaciones medidas en dólares, llegando a una cifra de casi US$ 13.800 millones. Esto representó un 14% de las exportaciones totales de Chile del 2022, un valor récord considerando que las exportaciones del sector han estado usualmente en torno al 5%, en los últimos cinco años”, informó el presidente de Asiquim, Werner Watznauer, en la asamblea anual de la asociación.

Por otra parte, Watznauer señaló que se observó la misma tendencia en las importaciones, con un aumento del 7% en la cantidad física (toneladas) importadas en el sector químico y casi 50% del monto medido en dólares, llegando el 2022 a los US$ 18.650 millones, lo que representó un 19% de las importaciones totales de Chile.

“En el ámbito económico, el mundo está enfrentando una caída importante y particularmente severa en Chile, lo que ciertamente impacta a sectores de la industria, por ejemplo, a la construcción, y su consecuente abastecimiento de productos químicos para la industria”, agregó el presidente de Asiquim, detallando que en la primera parte de este año las cifras de inversión mostraron una caída, lo que se ve reflejado en haber cerrado el año pasado con un aumento del 15,7%, a bajar al 2,1% en el primer trimestre de este 2023. Se observó también, una disminución del 20% en las importaciones del sector, dado el decrecimiento del país.

Aun así –aseguró Watznauer– hay algunas señales de estabilidad reflejadas en el nivel de producción actual, que es de un 8,4% superior al observado previo a la pandemia. “Las exportaciones del sector siguen presentando aumentos en los montos en dólares, dado principalmente al precio de los derivados del litio y en menor medida del trióxido de molibdeno”, mencionó el ejecutivo.

Por otra parte, Watznauer precisó que el año pasado el PIB del sector químico (que incluye química, petróleo, caucho y plástico) mostró un fuerte ajuste, ya que pasó de aumentar 0,4% en el 2021, a caer un 5,5% en el 2022. “Sin embargo, la relevancia del sector químico en la actividad económica total aumentó en término reales, ya que pasó de representar 1,69% el año pasado, a representar 1,82% el primer trimestre de este año, según la medición del PIB con referencia al 2018”.

Watznauer destacó que Asiquim participa activamente en diferentes organismos e instituciones nacionales e internacionales, para ser un real aporte a la economía y crecimiento del país. Es así como la asociación, entre otros asuntos, es parte de Sofofa, participa en la mesa manufactura del Ministerio de Economía junto a otros ocho gremios; y su gerente general, Sergio Barrientos, es co-presidente del “Diálogo Químico” de APEC (Foro de Cooperación Económica del Asia Pacífico), instancia público-privada en la que representantes de los reguladores y de la industria química de las 21 economías APEC, se reúnen dos veces al año con el objetivo de discutir temas de relevancia para el quehacer de la industria química de la región.

Finalmente, el presidente de Asiquim manifestó la preocupación de la asociación por la situación de violencia e inseguridad que afecta al país, que repercute en su desarrollo y el de todas las industrias. “Lamentablemente no vemos solución a este tema, por la escalada creciente de atentados en todo Chile, especialmente en el sur, incendios forestales intencionales y otros atentados donde aún no se tienen culpables conocidos. De hecho, en este período, también empresas de la industria química han sufrido atentados, por lo que no podemos naturalizar la violencia y es nuestro deber condenarla y solicitar que el Estado la controle, incluso cuando no somos escuchados por las autoridades”.