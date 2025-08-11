Barrick anuncia la venta del proyecto Alturas

Se espera que la transacción se complete durante el tercer trimestre de 2025, sujeta al cumplimiento de las condiciones de cierre habituales.

lunes 11 de agosto del 2025.- Barrick anunció que llegó a un acuerdo para vender el Proyecto Alturas en Chile a una filial de Boroo Pte Ltd (Singapur) por un pago inicial en efectivo de 50 millones de dólares.

Además, Barrick recibirá una regalía del 0,5% sobre el retorno neto de fundición de oro y plata producidos del proyecto, la cual finalizará una vez que se hayan producido 2 millones de onzas de oro equivalentes.

En tanto, Boroo podrá recomprar la regalía dentro de los cuatro años posteriores al cierre por 10 millones de dólares.

Los ingresos de la venta se utilizarán para fortalecer aún más el balance de Barrick, invertir en el crecimiento futuro y respaldar su compromiso de entregar retornos a los accionistas.

Al respecto, el presidente y director ejecutivo de Barrick, Mark Bristow, afirmó que Barrick sigue comprometida con optimizar su portafolio de activos en línea con su estrategia de enfocarse en operaciones de oro y cobre de larga vida y sostenibles de Nivel Uno que opera directamente, y avanzar en sus proyectos prioritarios de crecimiento.

“Este acuerdo permite a Barrick salir del proyecto Alturas con una valoración atractiva, mientras que brinda a Boroo la oportunidad de desarrollar el proyecto. Es otro ejemplo de cómo un activo que poseemos puede estar mejor en manos de otros, permitiéndonos enfocarnos en nuestros proyectos prioritarios gestionados por Barrick. Confiamos en que, como lo demostraron con la exitosa adquisición de Lagunas Norte en 2021 y sus operaciones actuales, Boroo será un excelente administrador de Alturas y generará beneficios significativos para las partes interesadas en el proyecto”, destacó Bristow.

Chile sigue siendo una jurisdicción clave para Barrick, con un portafolio que incluye participaciones en la mina de cobre Zaldívar y los proyectos El Alto y Norte Abierto. La compañía continuará buscando oportunidades para descubrir y operar minas de oro y cobre de clase mundial en el país.

Se espera que la transacción se complete durante el tercer trimestre de 2025, sujeta al cumplimiento de las condiciones de cierre habituales.

Southern Cone Partners actúa como asesor financiero de Barrick. Davies Ward Phillips & Vineberg LLP y Dentons (Santiago) actúan como asesores legales de Barrick.