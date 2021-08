Benefician con más de $200 millones a pequeños mineros de la Región de Valparaíso

Aportes son parte de los fondos concursables del Programa de Capacitación y Transferencia Tecnológica para la pequeña minería y minería artesanal del presente año, beneficiando a 48 proyectos individuales de Valparaíso.

lunes 23 de agosto del 2021.- El subsecretario de la cartera, Edgar Blanco, se reunión con distintas autoridades de la localidad de Cabildo y, en especial con presidentes de asociaciones mineras para formalizar la entrega de los fondos PAMMA 2021 en beneficio de la pequeña minería y minería artesanal de la Región de Valparaíso.

Son 48 los pequeños mineros beneficiados por un total de $205.489.350 de las comunas de Petorca, Cabildo, Catemu, Putaendo, Llay-Llay, Casablanca, La Ligua, Nogales y Quilpue.

El objetivo de este programa es regularizar y fomentar una minería más segura y productiva para los mineros de menor escala de la Región de Valparaíso. El fomento al cuidado del medio ambiente y promoción de la inversión en energías renovables, así como la gestión eficiente de los recursos por la implementación de nuevas tecnologías e innovación, son el centro de la mirada de la minería del futuro.

Al respecto, la autoridad destacó que “si no tenemos el cobre suficiente, no podremos combatir el cambio climático. Nuestros minerales serán los protagonistas de esta lucha, lo que significa que cada libra cuenta y es por eso que no hemos cesado en apoyar a la pequeña minería. Este año adelantamos dos meses la entrega de los fondos PAMMA porque detrás de cada libra de mineral que se extrae, hay un minero, un equipo de trabajo y muchas familias”.

El susbsecretario añadió que “en este Mes de la Minería, quiero recalcar que la minería la conformamos todos, desde el más pequeño productor al más grande exportador. Cada uno de ustedes juega un rol fundamental en el desarrollo económico de la región de Valparaíso y del país”.

Mina Cerro Negro

La ceremonia de entrega de fondos se realizó en la Faena Minera Cerro Negro, que es un proyecto de explotación minera de oxidado de cobre correspondiente a la mediana minería de la región ubicada en la comuna de Cabildo, aproximadamente a 210 km al noreste de Santiago, en la Haciendo Los Ángeles, sector Pitipeumo.

La planta por muchos años fue una explotación subterránea, pero hoy opera a rajo abierto brindando más de 500 empleos con una dotación femenina del 13%.

Su gerenta de sustentabilidad y operaciones, Maritza Baeza, expresó que “hoy, nosotros como empresa, nos hacemos cargo de la inclusión de la mujer en minería y tenemos un 13% de participación femenina con mujeres en cargo de toma de decisiones. Este es un aspecto clave para ir migrando a una cultura con la mirada de la mujer en esta industria”.