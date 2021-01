BHP Tailings Challenge: Convocatoria internacional recibe más de 150 propuestas para dar uso sustentable a los relaves de cobre

Diez equipos fueron seleccionados para validar sus tecnologías y/o productos. Ellos recibirán muestras de relave y un aporte de US$50 mil.

Diez fueron las empresas y consorcios seleccionados para avanzar a la etapa de prueba de laboratorio de la convocatoria “BHP Tailings Challenge”, que busca soluciones y nuevos modelos de negocios para reutilizar los relaves de cobre.

La convocatoria se había lanzado el 16 de junio de 2020 y recibió un total de 154 postulaciones de 19 países.

El desafío de BHP, que se realiza con el apoyo de Fundación Chile -a través del programa de innovación abierta en minería, Expande- pondrá a disposición de los desarrolladores un capital de US$10 millones.

Las empresas y consorcios fueron anunciados este martes en un demo day virtual, oportunidad en que presentaron sus propuestas para convertir los relaves en tecnologías o productos comerciales con foco en: materiales de construcción, fertilizantes y suelos artificiales; generación de hidrógeno verde; desarrollo de papel mineral; producción de fibra de vidrio y cemento con bajas emisiones; y utilización de energía solar para concentrar minerales, entre otros.

Seleccionados

• Americas Tailings Inc. (Estados Unidos)

• Auxilium Technology Group LLC (Estados Unidos)

• Brimstone Energy Inc. (Estados Unidos)

• Circular Mine Consortium (Australia)

• Helmholtz Institute Freiberg for Resource Technology (Alemania)

• Minera Valle Central S.A. (Chile)

• Pontificia Universidad Católica de Chile (Chile)

• Sustainable Minerals Institute International Centre of Excellence (Australia)

• The University of New South Wales (Australia)

• Universidad de Valparaíso (Chile)

Tras la recepción de muestras de relaves y un aporte de US$50 mil para cada una, las empresas y/o consorcios tendrán un periodo de seis meses para validar sus soluciones a nivel laboratorio, resultados que deberán ser presentados en un demo day en agosto de 2021, para demostrar la factibilidad técnica y económica de sus propuestas.

De los diez equipos, un máximo de tres pasará a una prueba piloto en ambiente controlado, etapa en la que se espera puedan probar que sus procesos operan de forma integrada, son factibles de escalar a nivel industrial y su propuesta de valor es comercialmente viable.

La última instancia será un demo day en marzo de 2023, en el que se anunciará el o los ganadores que hayan llegado a una solución de reutilización de relaves factible desde el punto de vista técnico y de inversión.

Carlos Ávila, Asset President Joint Ventures de BHP, manifestó la satisfacción de la compañía por el gran interés que despertó la convocatoria internacional y aseguró que “el proceso de selección para esta etapa se enfocó en identificar iniciativas con una clara propuesta de valor, una base científica y tecnología potente, y el potencial para desarrollar una estrategia de escalamiento acelerada. Esperamos que al cabo de 24 meses sea posible transitar desde la idea a la implementación de un modelo de negocio sustentable para el reprocesamiento de relaves frescos”.

El gerente general de Fundación Chile, Marcos Kulka, destacó que la metodología de BHP Tailings Challenge, “ha permitido capturar las mejores soluciones a nivel mundial para resolver una problemática disruptiva y apalancar capital privado para su desarrollo mitigando los riesgos propios de la innovación. Vemos que ésta, puede ser replicada en desafíos transformadores en otras industrias. En este caso tuvimos 154 postulaciones de 19 países, los que son una clara demostración que el ecosistema de innovación responde a estos desafíos; es importante destacar que un tercio de las postulaciones y de los seleccionados para la prueba de concepto son equipos chilenos, lo que demuestra que los locales tienen capacidad de competir a escala global y están muy bien posicionados”.

En tanto, el director de Negocios de Expande, Andrés Mitnik, señaló que “BHP Tailings Challenge tuvo una formidable respuesta por parte del ecosistema de innovación, lo que nos permitió conocer el estado del arte global respecto a la transformación de relaves. Ahora, los 10 seleccionados tienen la oportunidad de demostrar su capacidad de desarrollar una nueva industria que permita dar un salto en la sustentabilidad de la minería. Esto es una demostración de cómo nuestra metodología permite abordar desafíos disruptivos”.