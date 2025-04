BHP y Ciptemin firman contrato marco para escalar soluciones tecnológicas en minería

El acuerdo se firmó en el marco de Expomin 2025 y tendrá una vigencia de tres años. Permitirá desplegar pilotos, evaluaciones y servicios técnicos que impulsen la adopción de innovaciones en distintas áreas operacionales de la minería.

jueves 24 de abril del 2025.- En el contexto de Expomin 2025, la empresa minera BHP y el Centro Integrado de Pilotaje de Tecnologías Mineras (Ciptemin) suscribieron un contrato marco de colaboración orientado a facilitar el pilotaje, validación y escalamiento de soluciones tecnológicas desarrolladas por startups, proveedores e instituciones del ecosistema minero nacional.

La firma tuvo lugar en el stand de Think & Act Differently (TAD), Powered by BHP, y contó con la participación de Soledad Barbera, Head of Innovation Delivery (MinAM); Esteban Domic, Manager Innovation Delivery; Jessica Doherty, Practice Lead Ecosystem Open Innovation; y Carlos Aros, Lead Innovation MinAm; mientras que por parte de Ciptemin, participó la Dra. Cynthia Torres Godoy, directora ejecutiva del centro. Esta alianza formaliza una relación de trabajo que se ha venido consolidando en los últimos años y proyecta una cooperación más fluida y sistemática en torno a los desafíos operacionales de la gran minería.

Con una duración de tres años, el contrato contempla una amplia gama de servicios que Ciptemin podrá ofrecer para apoyar a BHP en sus procesos de innovación abierta: desde formación especializada y transferencia tecnológica, hasta pruebas piloto en terreno, validación técnica y asesorías para el escalamiento comercial de nuevas soluciones. También se incluyen estudios de simulación, modelamiento avanzado, evaluaciones para procesos de adquisición y análisis de mejoras operacionales.

“El desafío de avanzar hacia la descarbonización y hacia un mundo que demanda cada vez más cobre, nos exige acelerar la adopción de tecnologías más eficientes y sostenibles en la industria. Todos en el ecosistema minero tenemos un rol que jugar y tenemos la responsabilidad de encontrar soluciones disruptivas para el trabajo en nuestras operaciones. Este acuerdo de innovación avanza en esa dirección con una mirada colaborativa de largo plazo”, dijo Ian Oxley, Vicepresidente de Procurement de BHP Americas.

“Los centros de pilotaje actúan como espacios neutrales y especializados, capaces de validar tecnologías en condiciones reales, sin ser juez ni parte. Hoy se reconoce como una pieza esencial para reducir riesgos, escalar soluciones y generar evidencia confiable, lo que es destacado por la Política Nacional Minera 2050, que identifica explícitamente el rol de estos centros como catalizadores de innovación”, destacó la directora ejecutiva de Ciptemin, Dra. Cynthia Torres Godoy. “Para Ciptemin, este tipo de acuerdos representan una oportunidad estratégica en un momento clave para la industria minera, donde se acelerará la adopción de tecnologías más limpias, seguras y eficientes, generando al mismo tiempo oportunidades concretas para proveedores nacionales con soluciones de alto impacto, y fortaleciendo capacidades locales y a la articulación de una red de innovación más integrada entre la industria, la ciencia y el emprendimiento tecnológico”.

La actividad se enmarca en la programación del equipo TAD durante Expomin, que contempla distintas instancias para visibilizar desafíos abiertos, conectar con innovadores y compartir aprendizajes que contribuyan a una minería más preparada para el futuro.