Bombas Aqua Hydraulic E.I.R.L

Ago 11, 2025

Descripción General
Empresa a proveer de soluciones en el ámbito del manejo de fluidos, a través de equipos de bombeo, accesorios y servicios de ingeniería que permitan satisfacer en forma eficiente, segura y oportuna las necesidades de nuestros clientes

Datos de Contacto

Dirección av concha y toro 0458, puente alto
Ciudad Santiago
País Chile
Teléfono 935428980
Email ventas@bombasaquahydraulic.com
Sitio Web www.bombasaquahydraulic.com

Localización

Sucursales
Contamos con una sucursal ubicada en la region metropolitana, especificamente comuna de puente alto.

Productos o Servicios
Empresa dedicada a la comercializacion y distribuicion de equipos de bombeo de agua como tambien diferentes fluidos.

