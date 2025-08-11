Bombas Aqua Hydraulic E.I.R.L

|
Descripción General
|
Empresa a proveer de soluciones en el ámbito del manejo de fluidos, a través de equipos de bombeo, accesorios y servicios de ingeniería que permitan satisfacer en forma eficiente, segura y oportuna las necesidades de nuestros clientes
|
Datos de Contacto
|Dirección
|av concha y toro 0458, puente alto
|Ciudad
|Santiago
|País
|Chile
|Teléfono
|935428980
|ventas@bombasaquahydraulic.com
|Sitio Web
|www.bombasaquahydraulic.com
|
Localización
|
Sucursales
|
Contamos con una sucursal ubicada en la region metropolitana, especificamente comuna de puente alto.
|
Productos o Servicios
|
Empresa dedicada a la comercializacion y distribuicion de equipos de bombeo de agua como tambien diferentes fluidos.
Deja un comentario