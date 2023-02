Cajamarca, Apurímac y Arequipa lideran las inversiones mineras en Perú

Estas regiones lideran la lista con el 64.2?l total de las inversiones (US$ 34,510 millones).

La Cartera de Proyectos de Inversión Minera 2023, presentada recientemente por el Ministerio de Energía y Minas contiene 47 proyectos en 18 regiones con una inversión conjunta de US$ 53,715 millones. Cajamarca, Apurímac y Arequipa, lideran la lista con el 64.2?l total de las inversiones (US$ 34,510 millones).

La Dirección General de Promoción y Sostenibilidad Minera (DGPSM) del MINEM, responsable de la elaboración de la nueva cartera, señala que Cajamarca ocupa el primer lugar con seis proyectos y una inversión de US$ 18,494 millones (34.4? la inversión global). Destacando los proyectos La Granja (US$ 5,000 millones) y Yanacocha Sulfuros (US$ 2,500 millones), cuya construcción se prevé para el 2024.

El segundo lugar lo ocupa Apurímac, con siete proyectos y una inversión conjunta de US$ 10,199 millones (19.0? la inversión global). Los proyectos Hierro Apurímac, Los Chancas y Haquira destacan en la región con montos de inversión de US$ 2,900 millones, US$ 2,600 millones y US$ 1,860 millones, respectivamente.

Arequipa, se ubica en el tercer lugar con una inversión de US$ 5,817 millones, que representa el 10.8? la inversión total en cartera con 4 proyectos, siendo el más representativo Zafranal (US$ 1,473 millones) por su inicio de construcción previsto para el 2024.

Las regiones de Moquegua con 4 proyectos y Piura con 2 proyectos, que cuentan con inversiones de US$ 3,275 millones y US$ 2,950 millones respectivamente, representan en conjunto el 11.6? la inversión global. En Moquegua resalta el proyecto Ampliación Ilo con una inversión de US$ 1,300 millones; mientras que, en Piura destaca el proyecto Río Blanco con US$ 2,500 millones.

Continúan las regiones de Áncash con 5 proyectos y Cusco con 2 proyectos que ostentan una inversión de US$ 2,889 millones y US$ 1,880 millones, respectivamente. Ambas regiones representan en conjunto el 8.9? la inversión total. En Áncash destaca el proyecto Reposición Antamina con US$ 1,604 millones y Quechua en Cusco con una inversión de US$ 1,290 millones.