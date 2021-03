Cámara de Diputados aprueba creación de comisión investigadora por adjudicación de Instituto de Tecnologías Limpias

La comisión investigadora deberá rendir un informe a la Cámara en un plazo no superior a 90 días.

miércoles 03 de marzo del 2021.- Con un total de 80 votos a favor, 37 en contra y 12 abstenciones, la Cámara de Diputados respaldó con amplia mayoría la decisión de crear una comisión especial investigadora respecto a irregularidades en el proceso de adjudicación del Instituto de Tecnologías Limpias (ITL) por parte de Corfo.

Luego de aprobarse la conformación de esta comisión investigadora, ésta deberá rendir un informe a la Cámara en un plazo no superior a 90 días.

Cabe recordar que el pasado 4 de enero la entidad estatal adjudicó este centro de Investigación y Desarrollo (I+D) a un consorcio liderado por AUI (Associated Universities Inc), organización independiente en la que participan la Colorado State University y la University of Utah y cuatro universidades locales: Universidad del Desarrollo, San Sebastián, Autónoma de Chile y de Atacama.

La comisión tendrá la misión de recopilar mayores antecedentes sobre el proceso de selección entre los consorcios postulantes, la idoneidad de los evaluadores y el nivel de transparencia a lo largo de todo el procedimiento licitatorio, la modificación de las bases durante el proceso de licitación, además del rol de entidades como la Contraloría General de la República en el proceso que es la inversión más importante que realizará el Estado de Chile en materia de innovación y transición energética.

Cuestionamientos

Esta no es la primera vez que se cuestiona la viabilidad e idoneidad del proceso. El pasado 3 de febrero las principales universidades de Chile, que forman parte del consorcio ASDIT – segundo en competencia- presentaron un recurso de protección con el fin de suspender la adjudicación del ITL, argumentando que la Comisión Evaluadora de Corfo no consideró las recomendaciones de los 3 expertos internacionales independientes que dieron la mayor puntuación a la postulación del consorcio ASDIT; no se sumaron los aportes pecuniarios y valorizados otorgados por el proyecto Solar Bridge, informado por ASDIT en su momento; se modificaron los criterios de evaluación pocos días antes del vencimiento del plazo para presentar las propuestas, entre otras irregularidades.

ASDIT, agradeció el apoyo transversal otorgado por la Cámara de Diputados y solicitó la mayor colaboración posible para esclarecer los hechos. “Para todos los que somos parte de este ASDIT ha sido un año arduo de trabajo, donde creemos firmemente con el análisis hecho que presentamos la mejor propuesta, y que cumplimos y superamos todos los criterios de selección. El ITL permitirá a todos los chilenos aprovechar las condiciones únicas de la región de Antofagasta y crear, junto con los actores locales, una nueva industria sustentable que transformará la estructura productiva y la calidad de vida del norte de Chile y del país. La decisión sobre quien lidere este importante centro de I+D debe contar con el apoyo y participación transversal de todos los actores nacionales e internacionales que permitan convertir a Chile en líder mundial en energías renovables y minería sostenible”, indicó la organización que agrupa a la Asociación de Industriales de Antofagasta, las principales y más prestigiosas universidades del país, centros tecnológicos internacionales además de empresas mineras y energéticas.