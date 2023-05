Cámara de Diputados aprueba por amplia mayoría proyecto de royalty minero y queda listo para convertirse en ley

La iniciativa establece, entre otros asuntos, cuál será la carga tributaria de los explotadores mineros considerando sus ventas o las toneladas métricas de cobre fino (TMCF).

jueves 18 de mayo del 2023.- La Sala aprobó las modificaciones del Senado al proyecto que establece un royalty minero por la explotación de cobre y litio (boletín 12093). La propuesta, originada en la Cámara, busca alcanzar una mayor recaudación fiscal, sin que ello afecte la inversión minera.

El primero en hacer uso de la palabra en el debate en la Sala fue el ministro de Hacienda, Mario Marcel. En sus palabras reconoció el liderazgo y la visión de las y los diputados que dieron inicio a la moción hace cuatro años atrás. Junto a esto, también destacó las modificaciones en la tramitación en el Senado.

Aseguró que la prioridad en los recursos estará destinada en las comunas que tienen las mayores externalidades negativas de la actividad minera. Así, con los nuevos ingresos, las regiones del norte del país podrán financiar importantes proyectos de mejoras e inversión.

Destacó, asimismo, que esta iniciativa entrega “certidumbre a la industria minera y a las regiones y municipios” sobre los recursos con los recursos que contarán desde 2024. Concluyó que esta es una norma “robusta. No perfecta, pero es robusta”.

Royalty minero

La iniciativa deroga el Impuesto Específico a la Actividad Minera. Así, la tributación de la minería pasará a estar regulada por un cuerpo legal propio.

Además, establece en detalle cuál será la carga tributaria de los explotadores mineros considerando sus ventas o las toneladas métricas de cobre fino (TMCF). De tal modo, quienes tengan ventas menores a un 50% de cobre o cuya producción sea inferior al equivalente de 50.000 TMCF, mantendrán la tributación actual.

En tanto, quienes presenten ventas de más de un 50% de cobre o produzcan más de 50.000 TMCF anual tendrán este esquema de tasas:

-Un componente ad valorem de 1% sobre sus ventas anuales de cobre.

-Un componente sobre el margen minero con tasas entre 8% y 26%, dependiendo del margen operacional minero.

Por otro lado, los explotadores con una producción menor a 80.000 TMFC anual tendrán una carga tributaria potencial máxima de 45,5%. Para el resto, la carga potencial máxima será de 46,5%.

Beneficios del royalty

En el trámite en el Senado también se incluyó un incentivo a la expansión de proyectos mineros. Estos podrán contar, transitoriamente, con tasas más bajas que otros explotadores con la misma producción.

Junto a aquello, se crean tres fondos de beneficio comunal y regional, estableciendo por ley aportes anuales por 450 millones de dólares. Esto equivale a un tercio de la recaudación total del proyecto.

Los fondos que se crean son el Regional para la Productividad y el Desarrollo, de Comunas Mineras y el de Apoyo para la Equidad Territorial. Cada uno de ellos contiene un detalle de los montos comprometidos y de sus beneficiarios.

Paralelamente, en el marco del acuerdo alcanzado en el Senado, se incluyeron una serie de medidas complementarias. Entre ellas, se encuentra un “fondo puente” que tiene como objetivo apoyar a las regiones en 2024. Esto, porque los recursos del royalty minero comenzarían a recibirse en 2025. La medida contempla un aporte estimado del 50% de lo que regiones y municipios recibirían a contar del año siguiente.

De igual modo, se contemplan propuestas legislativas para mejorar la gestión de los recursos, tanto a nivel regional, como comunal.

La norma fue aprobada por amplia mayoría en siete votaciones en la Sala. Diputadas y diputados valoraron el hecho histórico de que, tras años de intentarlo, por fin se establezca un royalty a las grandes empresas. Junto a esto, destacaron que el beneficio del aumento de los recursos fiscales favorezca no sólo a las zonas mineras. Ello, por el fondo de equidad territorial que, igualmente, ayudará a las comunas más vulnerables del país.

Sin embargo, de igual modo, el texto fue objeto de críticas por parte de algunos parlamentarios. Éstas apuntaron, principalmente, a la forma en la que se distribuyen los recursos provenientes del royalty minero.

Los parlamentarios señalaron que, de acuerdo a lo estimado por el Gobierno, hay comunas no mineras que tendrán más recursos que las que sí lo son. Aquí el Ejecutivo explicó que los recursos del Fondo de Equidad Territorial se distribuirán de acuerdo a la población. Empero, si se ven los montos per cápita, las zonas mineras siempre superarán a las que no lo son.

En sectores de derecha se criticó también el efecto que la norma tiene en las empresas y en la inversión. A su juicio, la normativa debería incentivar la participación de privados en la explotación minera y no poner trabas.