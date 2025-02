Cámara Minera de Chile pone el foco en lo bueno y lo malo del escenario minero

Por Manuel Viera Flores, presidente Cámara Minera de Chile.

martes 25 de febrero del 2025.- La Cámara Minera de Chile tiene un rol preponderante en el sector minero nacional. Con una mirada desprovista de sellos ideológicos, dado que sus socios, provenientes de los más diversos ámbitos, solo buscan el desarrollo de la minería, que tanto bienestar da al país por su considerable aporte al PIB, al desarrollo de las regiones y al empleo mejor remunerado del país.

Por esto, aplaudimos lo positivo y somos críticos de aquellas acciones que lesionan el interés de todos los chilenos.

Hoy, la Cámara Minera de Chile reconoce y valora el acuerdo alcanzado entre Codelco y Anglo American para desarrollar un plan minero integrado, con el fin de tener sinergias y aumento de la producción.

Estamos en presencia de un nuevo modelo de negocios de alianzas entre empresas mineras, único en el mundo y creemos que podría replicarse en yacimientos de baja ley para compartir infraestructura y así disminuir costos sustanciales. Esto podría definir una propuesta pública para el desarrollo sostenible de nuestra industria, que permitirá generar mayores recursos para el país.

Además, se aprecia una visión de futuro en ambas empresas, pues este yacimiento contiene al menos 7.000 Mt de recursos mineralógicos, lo que es una anomalía planetaria. Se trata de uno de los distritos mineros más grandes del mundo, que representa más del 2% de las reservas y recursos mundiales de cobre y todo es ventajas, pues con la integración de las operaciones mineras se estima un incremento en la generación de valor antes de impuestos en, a lo menos, US$5 mil millones sin considerar potenciales sinergias operativas adicionales. Además, el acuerdo entre Codelco y Anglo American permitirá incrementar la producción del distrito en cerca de 120 mil toneladas de cobre fino promedio anual entre 2030 y 2051.

Sin embargo, debemos llamar la atención sobre la barrera que esta iniciativa deberá sortear respecto al riesgo del proceso de la famosa permisología, que podría durar años y hacer fracasar esta gran idea que ha sido noticia mundial.

Otros aspectos positivos que muestra el escenario minero nacional son el aumento de la cartera de proyectos de inversión a 83.181 MUS$, como anunció Cochilco; y el hallazgo de nuevos prospectos sectoriales relevantes para el futuro del país. Es decir, por fin Chile parece recuperar la memoria de ser el Campeón Mundial de la Minería.

Todo esto, merece aplausos. Pero, por otra parte, en las últimas semanas hemos sido sorprendidos por varias otras noticias que afectan a nuestra minería y que están dejando ciertas cicatrices empresariales y descontento entre los inversionistas, ¿cuáles son las principales?

1. Grave déficit fiscal

Tal vez, la noticia de mayor impacto negativo para el país es el grave déficit fiscal del 2024 que según nuestras autoridades se repetirá este 2025.

Según datos de la Dirección de Presupuesto, Dipres, Chile se encuentra con un déficit fiscal al 2024 de US$9.412 millones vs lo proyectado por Hacienda y Dipres de US$5.995 millones. La deuda del gobierno llegó a US$ 130.825 millones, esto sin considerar la deuda de empresas públicas (deuda Codelco, aproximadamente de US$ 36.000 millones). Esto, por supuesto, trae aumento de las tasas de interés, inflación, pérdida de confianza de los inversionistas, recortes en los gastos sociales, limitaciones en la política fiscal, fuga de capitales y de talento; y riesgo de una crisis económica. Todo esto afectaría directamente a la Industria minera, a las inversiones y al crecimiento del país, que parece haber quedado en el olvido de nuestra autoridades económicas.

2. Declaración de Sierra Gorda como zona saturada

Por otra parte, se ha informado que el Gobierno está por decretar zona saturada a gran parte de la comuna de Sierra Gorda. Como Cámara Minera de Chile hemos sido sorprendidos con esta noticia al igual que la Municipalidad y la comunidad de Sierra Gorda, al enterarnos de este hecho por la prensa.

Los yacimientos más afectados son Sierra Gorda, Spence y Centinela, que en conjunto representan aproximadamente un 11% de la producción total de cobre del país.

Además, hay que explicar que todos estos yacimientos son de baja ley y si se restringe la producción, muchos de estos yacimientos pueden estar bajo el punto de equilibrio y eventualmente podrían cerrar, con lo nocivo del incremento del desempleo para la economía nacional, que ya está en la UCI.

3. Posible aumento de 25% del arancel a nuestro cobre

El Presidente Trump ya ha anunciado un arancel del 25% para los aranceles al cobre, lo que podría tener diversas repercusiones económicas, sociales y políticas a nivel global. De concretarse este anuncio, el impacto para Chile sería enorme. Vamos viendo:

a) De partida, debemos considerar que Estados Unidos es el segundo mercado para nuestro cobre, después de China.

b) Un aumento de aranceles significaría que los exportadores chilenos tendrían que competir en un mercado global donde el cobre producido en otros países podría estar sujeto a costos más bajos. Esto podría hacer que el cobre chileno sea menos competitivo y podría disminuir la demanda en los mercados internacionales.

c) Pérdida de Participación de Mercado, a medida que el precio del cobre chileno se encarece debido a los aranceles, es probable que los compradores busquen proveedores alternativos y/o metales sustitutos.

d) Con la disminución de las exportaciones, la recaudación fiscal podría verse afectada a largo plazo, especialmente, si otros países ofrecen precios más competitivos.

e) Las empresas mineras podrían decidir no invertir o reducir sus planes de expansión de operaciones en Chile, ante la incertidumbre generada por el aumento de aranceles en el país del norte.

f) A largo plazo, si las empresas enfrentan mayores costos de producción sin un aumento correspondiente en los precios globales del cobre, podrían verse obligadas a reducir sus márgenes de ganancia.

g) Un potencial descenso en la demanda de cobre podría llevar a recortes de empleo en la industria minera.

h) Gran impacto en la economía local y regional, especialmente en toda la zona norte, donde se concentran las operaciones mineras.

i) Represalias de otros países que producen cobre o minerales críticos, creando tensiones comerciales que podrían resultar en una guerra comercial, etc.

Fallo forzado a favor de proyecto Dominga

Otra noticia que nos preocupa es el futuro del proyecto minero-portuario Dominga. El Tribunal Ambiental de Antofagasta ordena la ejecución forzada de fallo sobre Dominga y deja sin efecto rechazo del proyecto por parte del Comité de Ministros. Aquí, ha surgido una gran incertidumbre respecto de si las instituciones funcionan, como dijo alguna vez el ex Presidente Lagos. No entendemos la posición de las autoridades políticas y ambientales actuales de ser eminentemente anti-minería, ya que esto va en contra del desarrollo socioeconómico del país.

Como Cámara Minera de Chile, hacemos un llamado a dichas autoridades y al mundo político a cuidar la institucionalidad y la gobernanza, aceptando la decisión de los tribunales creados para estos efectos. No aceptar su dictamen y las resoluciones a favor del proyecto de todos los organismos técnicos que revisaron y aprobaron esta iniciativa, genera desconfianza en los inversionistas y mala imagen para el país.

La “teoría del caballo muerto”

Creo que estamos viviendo tiempos de incertidumbre, caóticos para nuestra minería. No vemos ideas o un plan estratégico para desarrollar el sector, mucho menos incentivar la inversión, tenemos un Ministerio de Hacienda y del Medio Ambiente miopes, que emplean la “teoría del caballo muerto” para su análisis.

Esta es una metáfora satírica que refleja cómo algunas personas, instituciones o países enfrentan problemas evidentemente complejos de solucionar, pero en lugar de aceptar la realidad, se aferran a justificarlos, a cualquier precio; y se insiste en procesos obsoletos que no solucionarán el problema.

La idea central es clara. Si descubres que estás montando un caballo muerto, lo más sensato es bajarte y dejarlo. Sin embargo, en la práctica, muchas veces ocurre lo contrario y se toman medidas inexplicables, como: comprar una nueva silla de montar para el caballo, mejorar la alimentación del caballo, a pesar de que está muerto; cambiar al jinete, despedir al encargado de los caballos y contratar a alguien nuevo, esperando un resultado diferente. O también, organizar reuniones para discutir cómo aumentar la velocidad del caballo muerto, crear comités o equipos de trabajo para analizar el problema del caballo muerto desde todos los ángulo, etc.

Esta metáfora puede explicar hoy distintas decisiones que se adoptan en contra de nuestra minería

Es el momento y no otro de aplicar por fin una política pública para industrializar nuestras riquezas mineras. Un país manufacturero es menos vulnerable geopolíticamente a este tipo de medidas altamente dependiente de las decisiones de otros países. Basta de pensar que las soluciones a nuestros problemas deben venir como bendiciones de afuera, de otros países. Mi recomendación es declarar al cobre y al litio como de seguridad nacional y así negociar.

En resumen, la Cámara Minera de Chile apuesta por una regla fiscal estricta y una mejor gobernanza de nuestras finanzas públicas. La minería nunca dejara de dar divisas para el país, eso sí basta de usarlas como vaca lechera. Asimismo, hacemos un llamado al Ministerio del Medio Ambiente a decidir, poniendo al país por encima de sesgos políticos. El mundo necesita cobre y Chile tiene de sobra; y ojalá que se libere al litio, prisionero de su carácter de estratégico, porque es prioridad de Estado. ¿Instalar un poder de compra para las tierras raras podrá ser el nuevo desafío de la Enami?

La minería es una aliada en el desarrollo socioeconómico sostenible del país. Los consumidores debemos exigir practicas éticas, y regulaciones armoniosas. La transición hacia una minería sostenible es una necesidad urgente para proteger nuestro planeta moribundo.