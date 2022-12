Cámara Minera y la Usach analizaron efectos de la Ley 21.420 al Código de Minería

Expertos participaron del seminario virtual Código de Minería: Efectos Ley 21.420 y Sistema Sirgas.

Como parte de las actividades que realiza la Cámara Minera de Chile y, en conjunto con la Universidad de Santiago de Chile (Usach), se realizó el seminario Código de Minería: Efectos Ley 21.420 y Sistema Sirgas, que analizó lo que este cambio significa para el sector minero.

El abogado y Secretario General de la Cámara Minera de Chile, Patricio Cartagena, planteó que «lo que ha hecho el Gobierno a través del Ministerio de Minería es presentar un proyecto para prorrogar la puesta en marcha de la ley para que exista más espacio, es decir, todo el año 2023 para estudiar detenidamente la puesta en marcha y, por otro lado, un proyecto de ley que aborda los temas de fondo de la Ley 21.420 sobre entrega de información geológica, plazo de la concesión de exploración y el sistema de la patente minera progresiva».

Agregó que uno de los cambios que considera más relevante es que se elimina de ley la incorporación del Datum Sirgas, que está considerado en la actual ley, y se aplicará el sistema de Datum que sea definido en el Reglamento del Código de Minería.

José Antonio Tarrío, Director del Centro de Procesamiento y Análisis Geodésico Usc Sirgas en la Usach, explicó que el proyecto cambio de datum nació en 2016 como una necesidad del SNGM por actualizar su sistema de referencia, en 2019 se licita y es adjudicado al centro de procesamiento y análisis geodésico de la universidad.

«El proyecto busca analizar la factibilidad de cambiar de PSAD56-SAD69 a Sirgas en la minería de Chile, a partir del cálculo de una red primaria a nivel nacional, compuesta por datos de estaciones de acceso libre, posteriormente cuantificar el estado de la red PSAD56-SAD69 con una red secundaria, y por último obtener los parámetros de transformación óptimos para llevarla a cabo el cambio a nivel país. Finalmente se darán sugerencias para la implementación de Sirgas, como marco de referencia cinemático para la minería en Chile», señaló.

Consecuencias del cambio

Alfonso Santini, abogado y socio de la Cámara Minera de Chile precisó que los proyectos presentados por el Ejecutivo significan aportes y retrocesos.

«Es un avance porque se pospone o suspende la entrada en vigencia del datum Sirgas; un retroceso porque no externaliza la discusión sobre la implementación y uso del nuevo datum. Pero también genera la interrogante si habrá caducidad por no inscribir las nuevas coordenadas», aseveró Santini.

En tanto, para el perito mensurador Roberto Ramírez la implementación del datum Sirgas sería un error.

«Sabemos que los PSAD56-SAD69 están corridos. Las concesiones mineras podrían estar superpuestas y podría generarse un vacío, pero creo que modelar la realidad tiene un costo que no será asumido por el Estado y podría convertirse en un sinfín de demandas de gente que explota sus minas y en algún momento porque se corren las coordenadas se van a dar cuenta que el vecino es dueño de la veta y podría ser demandado por robo de mineral con la consecuencia de la paralización de la faena y otros detalles», dijo.

Agregó que efectivamente van a aparecer superposiciones, las que afirmó que ya existen. «Este tema queremos sincerarlo. Queremos partir con un catastro nuevo para lo que hay que hacer un reglamento que lo justifique y proveer de las herramientas que puedan sostener estas superposiciones. Hoy en día la propiedad minera en Chile goza de una excelente salud, con una muy baja conflictividad», expresó Ramírez.

Alfonso Domeyko, abogado y ex Director Nacional de Sernageomin planteó, algunas observaciones al proyecto. «Si bien la modificación al Código Minero tiene innumerables problemas, esta ley viene a solucionar varios de ellos, no en su totalidad, no en los tiempos y no en la forma que tal vez algunos quisiéramos, pero sí hay cosas que son positivas. El más importante es dejar que todo el sistema de regulación del datum, Sirgas o lo que haya en el futuro, va a ir a un reglamento que me parece acertado por parte del Ministerio de Minería», afirmó.

El Presidente de la Cámara Minera de Chile, Miguel Zauschkevich agradeció a los participante e indicó que «fui testigo del cambio de coordenadas del código de 1932 y que pasó a una coordenada universal con UTM el año 1983 y la implementación del cambio de éstas tomó varios años. Se partió por las regiones que tenían menos actividad minera y se terminó con las regiones con mayor propiedad minera, por lo que creo que en seis meses generar el reemplazo de un sistema de coordenadas al otro va a ser absolutamente imposible. Para ser prácticos se requerirían al menos tres años», concluyó.