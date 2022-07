Capacitación preparó a futuras mantenedoras de equipos fijos en minería

El curso articulado por Vetas de Talento de Fundación Chile preparó a 20 mujeres de la Región de Antofagasta, que cursaron 300 horas de estudios, asimilando contenidos sobre seguridad, características de los equipos y mantenimiento mecánico, entre otros.

miércoles 27 de julio del 2022.- La equidad de género fue uno de los objetivos del programa de capacitación articulado por Vetas de Talento de Fundación Chile y financiado por FLSmidth, que preparó a 20 mujeres de la Región de Antofagasta en Mantención de Equipos Fijos.

Con una participación del 12,3% en las empresas mineras -según el Estudio Fuerza Laboral de la Gran Minería Chilena 2021-2030- la presencia de la mujer en el rubro minero, si bien ha aumentado en los últimos años, todavía es exigua.

El programa ofrecido por la multinacional proveedora de equipamiento y servicios para la minería, FLSmidth, se enfocó en mujeres residentes en Antofagasta con estudios previos en mantención.

Las 20 candidatas pasaron un exigente proceso de selección y cursaron 300 horas de capacitación, combinando e-learning con práctica en terreno, para aprender contenidos sobre seguridad, características de los equipos, mantenimiento mecánico, principios de electricidad, nociones básicas de neumática, oleo-hidráulicas y soldadura, y sistemas de bombas centrífugas.

Cecilia Anabalón, especialista Senior de Desarrollo Organizacional FLSmidth Sudamérica, destacó la iniciativa en pos de fomentar el desarrollo profesional femenino.

«Se alinea con las distintas apuestas que hemos venido realizando con el fin de incrementar la participación femenina en operaciones mineras, como nuestros innovadores programas de formación. En FLSmidth creemos que las mujeres representan una ventaja competitiva para la industria minera y significan un real aporte para el fortalecimiento de este sector gracias a sus capacidades y talentos», sostuvo la ejecutiva.

Aprendizaje conectado con oportunidades

Las participantes fueron mayoritariamente del rango etario de 21-31 años y del 40% de hogares más vulnerables del país (según el Registro Social de Hogares), quienes destacaron el aprendizaje recibido y la oportunidad laboral que representa.

«Aprendí mucho, tanto en la parte teórica como en la práctica, y siempre nos apoyaron para que pudiéramos tener un buen aprendizaje. En mi caso, por ejemplo, yo no tengo computador, y me mandaron una tablet para poder seguir las clases teóricas, que fueron online. Había otras compañeras que no tenían buena conexión a internet y les daban chip para conectarse», cuenta la alumna Vanesa Garnica (29 años), quien cuenta que, aunque estudió Mecánica Industrial en el liceo, nunca tuvo la oportunidad de ejercer y ahora sí se abre a la opción de trabajar en esa especialidad.

Por su parte, Yasna Garcés (23 años), resaltó el aprendizaje y la camaradería que se dio entre las estudiantes

«Teníamos conocimientos en distintas áreas y entre todas nos ayudábamos para aprender más. En mi caso, yo había estudiado Electricidad y ahora me di cuenta de que me gusta mucho la mantención de equipos, que tengo la facilidad para ponerlo en práctica y que es un gran desafío ser mujer y tener esta oportunidad», valoró.

Disminuir brechas

Manuel Farías, director de Educación Técnica y Trayectorias Formativo-Laborales de Fundación Chile, resaltó que nuestro país «tiene un gran desafío para ir disminuyendo la brecha de participación de la mujer en el mundo del trabajo, especialmente en aquellas labores que tradicionalmente han estado masculinizadas. Está comprobado que capacitar a las mujeres para mejorar su empleabilidad tiene retornos mucho más favorables para las familias y para el desarrollo pleno de sus capacidades».

«Valoramos que FLSmidth contribuya con este esfuerzo y esperamos que sea seguido y profundizado no solo por la industria minera, sino que por otros sectores industriales del país», agregó.

Vetas de Talento

Vetas de Talento es una iniciativa de Fundación Chile que busca contribuir a la empleabilidad mediante la formación de personas, a través de capacitaciones gratuitas que garantizan el desarrollo de competencias y habilidades.

Responde a los requerimientos sectoriales de capital humano en diversas industrias o empresas, tanto en calidad como en cantidad, con una mirada local, alineado con las necesidades de cada compañía y basados en los estándares que exige el mercado laboral.

A lo largo de su historia, Vetas de Talento ha articulado más de 700 programas, impactando sobre 17 mil personas en distintos sectores productivos.