Cena Anual de la Minería: Sonami solicita al Gobierno un Fast Track Minero para agilizar tramitación ambiental de proyectos

El presidente del gremio, Jorge Riesco, insistió en el fortalecimiento de Enami, en la necesidad de diferenciar a la mediana de la gran minería y en el compromiso país de aumentar la producción de cobre en 1 millón de toneladas métricas, entre otros asuntos.

viernes 30 de agosto del 2024.- Como es tradición, el Mes de la Minería concluyó con la importante Cena Anual de la Minería, encuentro que anualmente organiza la Sociedad Nacional de Minería (Sonami) y que reúne a toda la industria y a las máximas autoridades del país. A diferencia de la edición anterior, la instancia no contó con la presencia del Presidente Gabriel Boric. De igual modo, el representante del gremio, Jorge Riesco, reconoció en su discurso que el Jefe de Estado “ha destacado la crucial relevancia de la minería en Chile y sentimos su interés para que a la industria le vaya bien, y que existe la convicción de que ello es posible”.

El encuentro contó con la asistencia del presidente del Senado, José García Ruminot; el ex Presidente Eduardo Frei; la ministra de Minería, Aurora Williams, y los ministros de Hacienda, Mario Marcel; de Economía, Nicolás Grau; del Trabajo, Jeannette Jara, y de la Mujer, Antonia Orellana.

En sus palabras, Riesco, reconoció el trabajo que se ha realizado para agilizar los trámites de la pequeña minería y así facilitar sus proyectos, en línea con los compromisos adquiridos por el Gobierno el año pasado, en esta misma instancia. Sin embargo, señaló que “nos preocupan las postulaciones al beneficio de patente minera rebajada que se enmarca en el nuevo Reglamento del Código de Minería, porque creemos que los plazos para efectuar este trámite han sido reducidos”.

Asimismo, se destacaron los proyectos de ley que buscan agilizar los procesos de autorizaciones ambientales y sectoriales, donde, según Sonami, la eliminación del Comité de Ministros va en la línea correcta.

Jorge Riesco explicó que las propuestas del gremio apuntan a algo más inmediato y que podría implementarse sin necesidad de recurrir a las reformas legales. “Consideramos que un fast track proyectos mineros es un camino que sería valioso. Existen diversas normas y herramientas, que dependen del Ejecutivo, que podrían agilizar iniciativas mineras y desbloquear proyectos, lo que nos permitirá mantener nuestro liderazgo en minería, sin saltarse las exigencias de las normativas ambientales. Esto es muy relevante si consideramos que hoy existen 36 proyectos en proceso de tramitación ambiental, por un monto equivalente a 10.405 millones de dólares, que de ser aprobados tendrían un impacto en la economía y empleo local en varias localidades de Chile”, dijo.

Sobre la mediana minería, el líder gremial argumentó que pesa no contar con una falta de diferenciación normativa para dicho segmento, ya que las exigencias regulatorias actuales no distinguen adecuadamente entre distintas escalas de operación, son desproporcionadas y no tienen sentido para ciertas faenas de pequeño y mediano tamaño, frenando el progreso y la innovación. Para Riesco, es imperativo que “revisemos la aplicación de este marco normativo para reconocer las características únicas y los desafíos de la mediana minería, asegurando que las regulaciones faciliten, en lugar de obstaculizar, el crecimiento y la contribución de este segmento de la minería nacional”.

La Empresa Nacional de Minería (Enami) también fue parte de los puntos señalados por el gremio, donde se insistió en la necesidad de tomar medidas concretas para fortalecerla y no despojarla de sus activos, como se señaló anteriormente por la posible venta de Quebrada Blanca a Codelco.

“La capitalización de Enami y la mejora de su gobierno corporativo son pasos cruciales que asegurarán su rol como un facilitador clave para la pequeña y mediana minería. Sin embargo, nos preocupa que, al despojarla de sus activos sin asegurar flujos constantes en el tiempo, la debilite y ponga en riesgo su viabilidad a futuro. Hacemos presente la necesidad de garantizar la capacidad de fundición del país, lo que es esencial no solo para mantener la competitividad de nuestras minas, sino también para apoyar la viabilidad y el crecimiento de las operaciones de menor escala”, expresó Riesco.

En cuanto al desafío país y también expuesto por el Presidente Boric en Enade, donde apuntó a que se debe aumentar la producción de cobre en 1 millón de toneladas métricas, el gremio sabe que es factible alcanzar esa meta, pero que “solo se puede convertir en realidad si cada uno de los actores de la industria minera (público y privado), en conjunto -como un gran engranaje- logran generar una sinergia que permita a la minería seguir desarrollándose y mantener su liderazgo mundial”, especificó Jorge Riesco.

Por último, Sonami resaltó los significativos avances de la minería en temas ambientales y de sostenibilidad. En particular, en materia hídrica, se ha mejorado la recirculación de agua, llegando a tasas sobre el 80% en algunas faenas y con importantes iniciativas para recuperar aguas desde relaves. También, se han incrementado en forma relevante las inversiones en desalación de agua de mar.

Sobre esto, Riesco sostuvo que “la semana pasada, la Contraloría General de la República se pronunció sobre dos presentaciones, que se hicieron a nuestra solicitud y diversas Juntas de Vigilancias, en relación a resoluciones de la Dirección General de Aguas. El organismo contralor consideró nuestra petición al determinar que, en aguas del minero, la DGA se ha excedido de sus facultades y ha establecido, vía resolución, interpretaciones generales que no le competen”.

Otro de los logros destacados fue la participación femenina, donde en empresas de la Gran Minería alcanzan hoy un 21,8% en esta materia, mientras que en compañías proveedoras es de 18%, según los últimos datos proporcionados por CCM-Eleva y Aprimin, respectivamente. Este año, BHP anunció que ha logrado un 40% de presencia de mujeres en sus operaciones de cobre Escondida, Spence y Cerro Colorado; pero también, Codelco informó que Chuquicamata Subterránea llegó a 35% de dotación femenina en el área de operaciones, que tradicionalmente era dominada por hombres.

Jorge Riesco finalizó resaltando que la minería tiene “una oportunidad única para el Gobierno y para nuestro país de liderar un proceso que marque un antes y un después en la historia minera mundial, garantizando un legado de prosperidad y sostenibilidad para las futuras generaciones de Chile y del mundo”.

En el marco de la Cena Anual, se entregaron los premios “Sociedad Nacional de Minería 2024” que recayeron en el pequeño empresario minero de El Maule, Gustavo Olivares Ahumada, la compañía Minera Capstone Copper Chile y Lomas Bayas-Glencore. Asimismo, se entregó un premio especial al abogado Juan Luis Ossa Bulnes.

“Agradecemos al directorio de la Sonami por poner su mirada en una compañía como la nuestra. Este premio le pertenece a todos los trabajadores y trabajadoras, sindicatos, empresas proveedoras y contratistas que han entregado su esfuerzo y dedicación para mantener por 26 años a Lomas Bayas como una empresa referente en minería de baja ley. Igualmente, destacamos al equipo ejecutivo del Departamento de Cobre de Glencore, clave en esta nueva y motivante etapa de crecimiento para nuestro yacimiento. Tenemos la convicción de que la minería transforma positivamente la vida de las personas y nuestro compromiso es y seguirá siendo proveer de forma responsable el cobre que el mundo necesita”, enfatizó Pablo Carvallo, gerente general de Compañía Minera Lomas Bayas.

Premio “John T. Ryan”.

En la oportunidad, se entregó el premio “John T. Ryan”, que destaca anualmente a la operación minera que presenta los mejores índices de seguridad.

Este año, el premio lo obtuvo Puerto Patache, de la Minera Doña Inés de Collahuasi. Asimismo, la mención honrosa recayó en Mina Mantos de Cobre, de Pucobre.