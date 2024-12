CEO de la International Copper Association (ICA): “El cobre es indispensable para un desarrollo humano sustentable”

Juan Ignacio Díaz entrega detalles sobre el plan estratégico y de los nuevos desafíos de la organización.

martes 03 de diciembre del 2024.- Esa es la principal convicción que mueve hoy al presidente y CEO de la International Copper Association (ICA), Juan Ignacio Díaz, quien presentó el nuevo plan estratégico de la organización en Londres, logrando una positiva aceptación entre sus miembros.

En esta entrevista explica más detalles sobre este plan y cómo espera la ICA seguir posicionando al cobre como “el” material para enfrentar los desafíos actuales de la humanidad.

-¿Cuándo se presentó este nuevo Plan Estratégico de la ICA?

La nueva estrategia de la ICA fue fruto de un trabajo intenso de nuestro equipo ejecutivo y de sus miembros, que representan más de la mitad de la industria global del cobre. Este nuevo plan estratégico se presentó a fines de septiembre durante la semana de la Bolsa de Metales de Londres (LME Week) para aprobación del directorio de ICA, de quienes recibimos una excelente acogida y apoyo, lo que nos llena de satisfacción y energía para llevar adelante nuestros planes por los próximos años.

-¿Cuál es el objetivo de este nuevo plan? ¿Cuál es el principal cambio de mirada que tiene ahora la asociación?

Hay plena conciencia de que el cobre es indispensable para la descarbonización del planeta y para un desarrollo humano sustentable y que, sin cobre, no hay electrificación, urbanización, digitalización, soluciones al cambio climático ni transición energética. Pero el mundo no solo necesita más cobre, sino un cobre producido responsablemente, que es precisamente como operan nuestros miembros. Esto no es una opción ni un deseo, sino un compromiso adquirido por todos los socios de la ICA, en el que ya vemos avances monumentales, con inversiones en sustentabilidad sin precedentes y logros concretos en temas de uso de agua, energía, eficiencia, operaciones y relacionamiento comunitario, los que no son comparables con ninguna otra industria.

-Hay muchas tendencias en torno al cobre en la actualidad ¿En cuál de ellas va a poner su foco la ICA? ¿Cuáles son sus pilares fundamentales?

El mundo enfrenta como humanidad cinco importantes mega tendencias: electrificación, urbanización, digitalización, cambio climático y transición energética y, cada una de ellas, trae consigo desafíos monumentales. Imaginemos lo que significa la urbanización, con ciudades más grandes, con más transporte, energía, infraestructura y cableado. O pensemos en la digitalización y la cantidad de data centers que se requieren, y el aumento de energía que ello implica. Estos desafíos son imposibles de enfrenar sin cobre, ¿cómo podríamos combatir el cambio climático sin una transición energética?, y ¿cómo habilitar la transición energética sin cobre?

El cobre es absolutamente crítico para hacer frente a estas necesidades globales. Es el conductor eléctrico por excelencia y lo ha sido desde los inicios de la electrificación. Hoy estamos frente a una necesidad nunca antes vista por generar más y mejor cobre. Estas mega tendencias son una realidad y los desafíos que traen consigo van en franco aumento.

-¿Qué es lo que hoy más preocupa a la ICA y qué soluciones están pensando para esos desafíos?

Hoy transitamos desde un mundo intensivo en energías fósiles a mundo intensivo en materiales. Y la competencia por estos materiales es brutal. Son muchos los países que ya han establecido al cobre como material crítico para alcanzar su desarrollo y a esa convicción se están sumando más y más naciones.

En este ámbito nuestros esfuerzos tienen que ver con incidir en el establecimiento de regulaciones que vayan en esa dirección. Esto se vio reflejado en India, donde la ICA fue fundamental para que el país cambiara sus regulaciones y eliminara la sobretasa a las importaciones de concentrado de cobre y al cobre blister. Asimismo, estamos trabajando intensamente para que EE.UU. declare al cobre no solo como “material” crítico, sino que, como “mineral” crítico, y hemos avanzado mucho en eso.

-En este nuevo plan, ¿en qué países o regiones del mundo esperan desplegar sus mayores esfuerzos? ¿Qué rol adquiere Chile y la región?

Desde la ICA, estamos enfocados en siete regiones y seis aplicaciones: China, India, EE.UU., Europa, Corea, Japón y México, que siguen siendo los grandes usuarios de cobre, y en todas ellas, nuestro trabajo se enfoca en seis aplicaciones eléctricas y térmicas, que representan aproximadamente el 60% de la demanda mundial. Me refiero a cables, motores, transformadores, transporte eléctrico, intercambiadores de calor y equipos de aire acondicionado.

En cuanto a Latinoamérica, y en especial Chile, Perú y México, que producen casi el 50% del cobre a nivel global, vamos a seguir promoviendo, con orgullo, con pasión y convicción los gigantescos avances de la industria minera del cobre, dando a conocer las prácticas de producción moderna y responsable que se ejecutan en la región, y su compromiso concreto por hacer una mejor minería con valores y principios, y con beneficios directos a sus comunidades y a los países en que el cobre se produce.

-¿Cuál es la propuesta de valor de la ICA hoy para sus miembros?

Formar parte de la organización global más importante de la industria del cobre que representa a más de la mitad del sector nivel mundial, promoviendo, protegiendo y defendiendo un material que es indispensable para el desarrollo humano sustentable.

Los avances que pueden alcanzar los miembros de la ICA de manera colaborativa, son mucho mayores de lo que podría lograr una sola empresa por sí sola. En este sentido, la ICA los representa como una voz creíble, enfocada en tres valores estratégicos:

Promover el cobre como el material de elección para las infraestructuras, innovaciones y tecnologías que se requieren para descarbonizar el planeta, y promover a sus miembros como lo que son, productores modernos, conscientes y responsables. Queremos contar la historia del cobre, defender la reputación de nuestra industria en temas relacionados con su oferta, seguir liderando la inteligencia de mercado, y continuar entregando a nuestros socios servicios de datos de tendencias de consumo mundial, circularidad, eficiencia en materiales, disponibilidad y sustitución de materiales.

Proteger los mercados del cobre ¿Cómo lo hacemos? Realizando investigaciones científicas sobre el cobre y analizando su impacto en las personas, plantas, animales y el medio ambiente. Esto nos permite generar evidencia y datos que son necesarios para influir de manera efectiva en las regulaciones que afectan nuestra industria, y así asegurar que el cobre tenga aceptación en los distintos mercados del mundo.

Defender la demanda de cobre ¿Dónde? En las regiones de mayor uso y crecimiento en términos de consumo, asegurándonos de que sea el elemento de elección para actuales y nuevas tecnologías, que están haciendo posible la transición energética, y habilitando el desarrollo humano sustentable. Nuestra defensa estará focalizada en las aplicaciones eléctricas y térmicas, defendiendo los riesgos de la sustitución, mediante un trabajo técnico, a través de aportes en ingeniería, inteligencia de mercado y en el involucramiento técnico de regulaciones, estándares y certificaciones que favorezcan al cobre.

-¿Cómo espera que sea vista la ICA en los próximos 5 años?

Como la voz del cobre a nivel global, que continuará promoviendo su uso, protegiendo sus mercados y defendiendo su demanda, generando orgullo y compromiso entre sus productores y una fiel y sostenible demanda entre sus consumidores.