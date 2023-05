CFA «advierte riesgos fiscales» a política de ahorro del Gobierno para los ingresos del litio

En su informe trimestral sobre el Balance Estructural, el Consejo Fiscal verificó la correcta aplicación de la metodología utilizada por la Dipres para el cálculo del ajuste cíclico de los ingresos efectivos para 2022-2027

viernes 26 de mayo del 2023.- El Consejo Fiscal Autónomo (CFA) publicó el “Informe de evaluación y monitoreo al cálculo del ajuste cíclico de los ingresos efectivos». En este documento, que se publica de forma trimestral, el CFA entrega su análisis de los datos y proyecciones presentados por la Dirección de Presupuestos (Dipres) en su Informe de Finanzas Públicas del primer trimestre de 2023.

De esta forma, primero el Consejo verifica que la metodología y los procedimientos utilizados por la Dipres para el cálculo del ajuste cíclico de los ingresos efectivos de 2022-2027 se atienen a las normas; a los valores de los parámetros estructurales del precio de referencia del cobre y el PIB tendencial, y a las elasticidades, de acuerdo al reglamento del Balance Estructural (BE).

Asimismo, el Consejo constata que el Gobierno cumplió con la regla dual para los datos efectivos de 2022. Esto, ya que el Balance Estructural (BE) alcanzó un superávit de 0,2% del PIB, por sobre la meta fijada por el Ministerio de Hacienda de un déficit de 3,3% del PIB. Y, al mismo tiempo, la deuda bruta alcanzó un 38?% del PIB en 2022, sin superar su nivel prudente fijado por Hacienda en un 45% del PIB.

En su informe, además, el CFA realiza un análisis de los resultados para el cálculo del Balance Estructural proyectados por el gobierno en el más reciente IFP, y sobre la fórmula propuesta por la Dipres para realizar un ajuste prudencial a los ingresos fiscales por litio.

Ajuste a los ingresos por litio

Sobre este último punto, el organismo que preside Jorge Rodríguez valora que en su último IFP la Dipres haya propuesto una modificación a la metodología de BE, desde 2023, para calcular los mayores ingresos fiscales por litio que se considerarían como permanentes. “Constituye un avance para abordar los desafíos planteados por el CFA sobre el posible carácter transitorio de parte de dichos ingresos”, plantea el CFA.

Sin embargo, advierte que algunos aspectos importantes de sus recomendaciones previas sobre la materia no han sido considerados. En ese sentido, el informe indica que “el Consejo entiende que la propuesta de la Dipres es una metodología preliminar y parcial, susceptible de ser perfeccionada, antes que sea oficializada en el respectivo reglamento de cálculo del BE”.

Una de las recomendaciones no acogidas que el Consejo prioriza, se refiere a que el cambio metodológico para hacer un ajuste prudencial a los ingresos por litio se aplique a su totalidad y no a una parte solamente. En esa línea, el CFA señala en su documento que “según lo informado por la Dipres, las restricciones de acceso a información tributaria de las empresas que operan los contratos de arrendamiento para la explotación del litio, implican poder considerar solamente un ajuste prudencial para las rentas de arrendamiento pagadas a Corfo”. De acuerdo a estimaciones del CFA en base a cifras Corfo, representaron un 66,5% de los ingresos fiscales por litio en 2022. Por ello, el CFA plantea que “si bien el mecanismo propuesto mitigaría, no eliminaría el riesgo de comprometer recursos potencialmente transitorios para gastos permanentes”.

Considerando lo anterior, el Consejo recomienda a la Dipres seguir explorando opciones para contar con información sobre la totalidad de los ingresos fiscales por litio, o buscar otro mecanismo alternativo para asegurar un ajuste prudente.

Otra de las recomendaciones priorizadas por el CFA que no fue considerada por la Dipres, se refiere a que el horizonte temporal de datos históricos para estimar el umbral del ajuste prudencial sea mayor al propuesto por el Gobierno. En particular, el Consejo había recomendado considerar un promedio móvil de entre siete a 10 años hacia atrás como umbral de prudencia para contabilizar los ingresos fiscales por litio provenientes de Corfo, mientras que la Dipres planteó un promedio móvil de cuatro años para 2023 y de cinco años desde 2024 en adelante. Al respecto, el Consejo indica que esta medida tiene un efecto importante en la magnitud del ajuste prudencial y presenta simulaciones que muestran que mientras más años son considerados, mayor resulta el ajuste prudencial, dado que para el cálculo se agregan años previos al período de altos precios del mineral.