“Chaleco” López invitó a estudiantes de Calama a vivir la seguridad y perseguir sus sueños

Chile

A través del Plan Sponsor de la educación, Codelco Distrito Norte en alianza con la empresa colaboradora Copec realizaron esta actividad en el liceo “Cesáreo Aguirre Goyenechea”, B-9 de Calama.

viernes 10 de junio del 2022.- Una inspiradora charla es la que entregó Francisco “Chaleco” López a las y los estudiantes del Liceo Bicentenario Politécnico “Cesáreo Aguirre Goyenechea”, B-9 de Calama, como parte del Plan Sponsor de la Educación que promueve Codelco Distrito Norte.

El Gerente del Distrito Norte de Codelco, Oscar Flores destacó que “este plan que estamos implementando en distintos establecimientos educacionales, se materializa hoy con esta charla motivacional. Esta es una muestra más de lo que estamos haciendo, con la comunidad y con los establecimientos educacionales”.

El deportista nacional, que inició su carrera a temprana edad a mediados de los años 80, relató su historia a los estudiantes, destacando la resiliencia necesaria para enfrentar los pequeños y grandes fracasos en la vida.

“A los 18 años ya era piloto profesional, y a los 34 años, 17 años después de arduo trabajo, recién llegó una empresa privada para apoyarme. Tuve que privarme de algunas cosas, como el carrete, las vacaciones e incluso mi familia, pero todo vale la pena. Los resultados en cualquier ámbito no llegan rápido. Yo no creo en la suerte; los logros se construyen con trabajo, un buen equipo y referentes que los puedan guiar”, contó Francisco Chaleco López”.

Por su parte, las alumnas y alumnos que participaron del encuentro agradecieron la instancia y reflejaron la motivación que “Chaleco” les inspiró para perseguir sus sueños.

Una de ellas, es la alumna del segundo medio D, Sherazade Aguilera, quien destacó que “la charla me pareció interesante, que contara desde el principio de su carrera y cómo pudo salir adelante con pocos recursos, eso me ayuda a perseguir mis sueños sin importar lo que me detenga, si hay una piedra en el camino tengo que intentar salir de ahí”.

Así mismo Paris Rojas, estudiante del tercero medio E, mostró interés en la charla, ya que él también es deportista, por lo que manifestó “me veo reflejado en la historia de “Chaleco” López, porque mi meta es ser destacado en el deporte y esta charla me motiva a seguir adelante y esforzarme por cumplir mis sueños”.

Para el Liceo, la visita del deportista nacional “Chaleco” López tiene una relevancia especial, principalmente después de pasar dos años de pandemia sin poder realizar eventos presenciales.

Para Marisol Casas, directora Liceo Bicentenario Politécnico Cesáreo Aguirre Goyenechea B-9 agradeció la charla en el establecimiento ya que “esto hace que nuestros alumnos reflexionen, piensen y que después de esta pandemia, vuelvan con una nueva forma de visualizar su futuro y que no sea tan negro como muchos decían, al contrario, que vean una salida en su educación”.

Finalmente, el deportista nacional se despidió de la comunidad educativa dejando un mensaje de reflexión a las y los estudiantes señalando: “los invito a seguir creciendo y superar los desafíos que nos presenta la vida, no se desanimen cuando aparezcan obstáculos. Confíen en ustedes siempre y denle para adelante con todo”.