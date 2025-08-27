Chile afianza su liderazgo en hidrógeno verde con inversiones proyectadas por US$ 330 mil millones al 2050

El país impulsa más de 70 proyectos vinculados a este energético clave para descarbonizar industrias complejas y diversificar su matriz productiva.

miércoles 27 de agosto del 2025.- Chile está avanzando con pasos firmes hacia la consolidación de un nuevo modelo energético basado en fuentes limpias, donde el hidrógeno verde se perfila como uno de los pilares estratégicos para lograr la carbono neutralidad. Esta transformación energética cobra especial relevancia en un contexto global en el que el cambio climático -impulsado en gran parte por la quema de combustibles fósiles- exige medidas urgentes y estructurales.

De acuerdo con el informe “Hidrógeno Verde, un proyecto país”, del Ministerio de Energía (2022), actualmente existen más de 70 proyectos en carpeta vinculados a hidrógeno verde, de los cuales 15 ya han anunciado fechas de inicio de operaciones. Las estimaciones de inversión son contundentes: se proyecta que el sector movilice US$45.000 millones al 2030, y alcance un total acumulado de US$330.000 millones al 2050.

Además, se espera que el valor de la producción anual de hidrógeno verde y sus derivados llegue a US$33.000 millones al 2050, con US$24.000 millones destinados a exportaciones, consolidando al país como uno de los protagonistas del comercio energético global.

En este sentido, Víctor Paredes, director de Power System para Chile, Perú y Bolivia en Schneider Electric, afirma que “el hidrógeno verde nos permite descarbonizar sectores que son más difíciles de electrificar, como el transporte pesado o la industria de alta temperatura. Además, actúa como un sistema de almacenamiento de energía altamente eficiente y versátil. Es el combustible del futuro”.

La apuesta por este energético también se refleja a nivel internacional. Según el informe Global Green Hydrogen Outlook 2023 de Deloitte, se espera que la economía del hidrógeno verde crezca de forma acelerada en las próximas décadas. Para 2030 se proyectan ventas anuales globales por US$642 mil millones y una producción de 170 millones de toneladas de hidrógeno. Para 2050, las estimaciones apuntan a ventas superiores a US$1,4 billones y una producción total de 600 millones de toneladas, lo que representa un aumento del 252% respecto a la proyección para 2030.

Este crecimiento muestra cómo el hidrógeno verde se está convirtiendo en un motor económico global y también en una pieza central en las estrategias de descarbonización industrial. En línea con estos avances, Schneider Electric ha asumido un rol activo en la transición energética de Chile. La compañía ha alcanzado la carbono neutralidad en sus operaciones en el país, así como también impulsa el uso exclusivo de energía renovable en sus instalaciones y opera bajo principios de economía circular y gobernanza ESG (ambiental, social y corporativa).

Además, participa en proyectos que permiten la integración de energías renovables no convencionales (como la solar y la eólica) junto con sistemas de almacenamiento energético, elementos fundamentales para garantizar un suministro estable y confiable que habilite la producción masiva de hidrógeno verde.

A lo anterior se suma un ecosistema de soluciones que apoya la integración de energías renovables en toda la cadena de valor mediante una plataforma de datos abiertos y herramientas impulsadas por inteligencia artificial. Estas soluciones permiten operaciones seguras, sostenibles y eficientes de hidrógeno ecológico, e incluyen simulación de procesos, gemelos digitales, consultoría especializada y optimización energética y de la arquitectura de procesos. Todo ello facilita la recopilación, análisis y control de datos en tiempo real, ayudando a las empresas a alcanzar un costo nivelado competitivo del hidrógeno (LCOH) y una operación resiliente.

“La producción eficiente de hidrógeno verde requiere una infraestructura energética robusta, digitalizada y resiliente. Desde la gestión inteligente de la red hasta el monitoreo en tiempo real, la tecnología juega un rol clave para escalar este nuevo modelo energético”, agrega Paredes.

La combinación de condiciones naturales únicas, voluntad política, inversión sostenida e innovación tecnológica posicionan a Chile como un referente en la región en el desarrollo de hidrógeno verde. “Más que una tendencia, este energético representa una palanca estratégica para diversificar la economía nacional, generar empleos calificados y avanzar hacia un modelo de desarrollo más sostenible e inclusivo”, finaliza el representante de la compañía.