Chile alcanza liderazgo mundial con un 23,1% de participación femenina en minería

La participación de mujeres en empresas mineras de la Gran Minería continúa en ascenso, según datos recopilados hasta el 30 de junio de 13 empresas que representan 26 operaciones mineras. Los datos fueron entregados por la Alianza CCM-Eleva.

miércoles 13 de agosto del 2025.- Desde su creación, la Alianza CCM-Eleva ha mantenido el compromiso de generar información actualizada y confiable que permita a las empresas mineras y al sector público dar seguimiento y evaluar la evolución de indicadores clave en materia de capital humano. En este marco, el Monitoreo de Indicadores de Género se consolida como una herramienta fundamental para entregar información periódica sobre la participación de mujeres en la industria.

El informe contó con el apoyo de 13 empresas de la Gran Minería: Antofagasta Minerals, Anglo American, BHP, CMP, Codelco, Collahuasi, Freeport-McMoRan, Glencore, Gold Fields, Lundin Mining-Candelaria, SQM Litio, SQM Yodo Nutrición Vegetal y Teck.

Uno de los principales hallazgos del monitoreo es que Chile se posiciona como líder mundial en participación femenina en empresas mineras, alcanzando un 23,1% (12.280 mujeres de un total de 53.106 trabajadores), superando a Australia (21,5%), Sudáfrica (20%) y Canadá (18,6%). Este liderazgo refleja avances concretos en inclusión y abre oportunidades para fortalecer políticas públicas, atraer talento diverso y consolidar la permanencia y desarrollo profesional de las mujeres en el sector, marcando un progreso significativo frente al 8,9% registrado en 2018.

Ante estos resultados, la ministra de Minería, Aurora Williams, comentó, “este es un trabajo relevante que venimos realizando desde hace varios años, y el poder medirlo con precisión y establecer esta cifra refuerza nuestro liderazgo y convierte este monitoreo en una herramienta valiosa. Además, refleja la rigurosidad de un camino ya recorrido, pero también nos recuerda que aún tenemos el desafío de incorporar a más mujeres y asegurar que puedan desarrollar y mantener una carrera dentro de la industria minera”.

Más allá de estos indicadores centrales, el informe revela otros avances relevantes. Entre ellos, el aumento en la matrícula femenina en carreras vinculadas a la minería, tanto en la Educación Media Técnico-Profesional (EMTP) como en la Educación Superior. En esta última, la participación alcanzó un 17,8% en 2024, rompiendo una década de estancamiento entre el 14% y 15%. En términos absolutos, la matrícula de primer año se duplicó: de 3.500 estudiantes en 2022 a más de 7.000 en 2024.

Natalia Morales, gerenta del Consejo de Competencias Mineras, Alianza CCM-Eleva destacó, que, “estos resultados marcan un hito histórico: hoy, la gran minería chilena alcanza un 23,1% de participación de la mujer, posicionándonos entre los líderes mundiales. Vemos una nueva generación abriéndose paso, donde la dotación joven es paritaria y las mujeres se incorporan con fuerza. Y lo más inspirador: en un solo año, la matrícula femenina en carreras mineras se duplicó, rompiendo una década de estancamiento. Este es el impulso que cambiará para siempre el rostro de nuestra industria”.

Por su lado, el director del Programa Eleva, Alianza CCM-Eleva Vladimir Glasinovic, aseguró que, “la experiencia internacional muestra que la participación femenina en minería es variable, y lograr una inclusión sostenible sigue siendo un gran desafío para el sector. Debemos no solo atraer a más jóvenes, especialmente mujeres, sino también retener su talento y promover que continúen trayectorias formativas vinculadas a la industria”

La creciente participación de mujeres en la dotación joven en empresas mineras, que hoy alcanza niveles de paridad, constituye un hito en la transformación cultural de una industria históricamente masculinizada. Este avance abre una oportunidad estratégica para consolidar un perfil laboral más diverso e inclusivo. No obstante, el gran desafío es asegurar que esta incorporación inicial se traduzca en trayectorias laborales sostenidas, con condiciones que promuevan la retención y el equilibrio entre la vida laboral y personal.

En esta misma línea la Ministra (S) de la Mujer y Equidad de Género, Claudia Donaire, comentó, “este ejercicio que realiza la Alianza CCM Eleva es muy valorable, porque demuestra que, a partir de una voluntad propia, se pueden levantar indicadores de género que, en otros lugares, se deben levantar a través de reglas obligatorias. Este trabajo es valioso, replicable y constituye una buena práctica que debe socializarse con otras industrias para que avancen de la misma manera”.

Cabe destacar que, El Monitoreo de Indicadores de Género es fruto de la colaboración entre la Alianza CCM-Eleva y el sector público. A través de un convenio con la Subsecretaría de Minería, sus datos se integran al seguimiento de la Política Nacional Minera 2050 y, en la Mesa Nacional Mujer y Minería, se evalúan anualmente los avances en participación femenina en la industria.

“Consolidar el liderazgo mundial que hoy ostenta Chile requiere mantener el impulso y profundizar las estrategias de inclusión, formación y desarrollo profesional. La experiencia demuestra que una minería más diversa no solo es más justa, sino también más innovadora, competitiva y preparada para enfrentar los desafíos del futuro”, comentó Natalia Morales.