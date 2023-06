Chile apuesta por soluciones tecnológicas para la recuperación de relaves

Arturo Labbé, Director de Corporate Venturing de ChileGlobal Ventures, explica el gran desafío de “Tailings Technologies Open Call”, iniciativa que tiene como objetivo identificar soluciones que puedan mejorar la recuperación de los relaves.

martes 27 de junio del 2023.- Con la finalidad de impulsar la transformación de Chile hacia el desarrollo sostenible, Fundación Chile, a través de su Área de Capital de Riesgo, ChileGlobal Ventures, junto con BHP y Rio Tinto lanzaron “Tailings Technologies Open Call”, iniciativa que tiene como objetivo identificar y acelerar la disponibilidad en el mercado de tecnologías innovadoras y sustentables que puedan mejorar significativamente la recuperación de agua, el transporte y el apilamiento de relaves mineros y, a su vez, reducir los posibles riesgos de seguridad asociados con las instalaciones de relaves.

Para conocer más detalles de la iniciativa, Portal Minero conversó con Arturo Labbé, Director de Corporate Venturing de ChileGlobal Ventures, quien explica que el “Tailings Technologies Open Call” nace con el objetivo de unir dos sectores: “Por un lado, el mundo corporativo, en relación a las empresas con sus problemáticas y desafíos; y por otro, un ecosistema que está con ganas y ‘hambre’ de querer juntarse con ellos y entregarle soluciones”.

“En ese sentido, Río Tinto y BHP se acercan a nosotros y nos piden que lo apoyemos en este importante desafío de cómo acelerar y apoyar las nuevas tecnologías que puedan hacerse cargo de los relaves”, destaca el ejecutivo.

-Quiénes pueden participar en “Tailings Technologies Open Call” y qué criterios se utilizan para las empresas ganadoras

-Para ser bien específico, se están buscando soluciones y tecnologías que ayuden en lo siguiente: al espesamiento, filtrado u otros procesamientos de relaves que permitan recuperar agua; restablecer agua de relaves, ya sea químicamente, mecánicamente o mediante otros principios físicos; manejo de materiales y transporte de relaves con menor contenido de agua.

Además, todo lo que es el monitoreo de mediación y cualquier otra tecnología que pueda ayudar a mejorar la recuperación de agua, o la estabilidad física o geotécnica y química de los tranques de relaves.

Sin embargo, hay ciertas condiciones que van a ser importantes al momento de evaluar las nuevas soluciones. Por ejemplo, estas tecnologías tienen que ser capaces de procesar al menos 30 mil toneladas diarias y también deben ser escalables.

-¿Cuál es la importancia de este tipo de convocatorias?

-La verdad es que se van a evaluar todas las ideas que cumplan con las condiciones y cada una se van a analizar de acuerdo a su mérito, al grado de desarrollo o al impacto que puedan ofrecer.

Las postulaciones son de forma permanente y vamos a contar con un plazo de 12 meses para recibir las nuevas ideas.

Lo más importante, y por eso los invitamos y creemos que es tan interesante participar de este proceso, está relacionado con la posibilidad de que estas compañías puedan aportarles capital para acelerar el proceso de validación de esas tecnologías.

-¿Por qué es importante la innovación en minería y qué tipo de tecnologías visualiza para este año?

-Excelente pregunta y te diría que esto no sólo aplica a la minería sino que a toda la industria en general. Hace unos años atrás, era algo deseable, por ejemplo, no contaminar o no impactar tanto a las comunidades.

En cambio, hoy en día dejó de ser un deseable, sino que es una obligación. Por eso, la importancia de reinventarse y los temas de cómo podemos ser más sostenibles o cómo bajamos nuestra huella ambiental, pasan a ser un imperativo, una responsabilidad y, finalmente, un derecho para seguir operando.

Lo bueno es que el sector lo ha tomado de esa forma. La minería del futuro es verde y, para ser aún más concreto, todo lo relacionado con materias de sustentabilidad se transforman en una pieza clave y es ahí donde se van a destinar gran parte de los esfuerzos.

Ver entrevista completa de Arturo Labbé en el siguiente link.