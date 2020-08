Chile y Perú se unen para abordar la importancia del trabajo conjunto para la producción de un cobre responsable

Importantes actores del ecosistema minero chileno y peruano participarán el próximo 25 de agosto en el webinar “The Copper Mark: colaboración para un cobre responsable en la región Andina”, organizado por la Corporación Alta Ley, Cesco y The Copper Mark.

En la última década, el abastecimiento responsable de minerales ha cobrado gran interés en un mundo en el que minerales y metales han tomado un protagonismo en la transición hacia fuentes de energías limpias. Las cadenas de suministro sustentables son cada vez más una condición necesaria, como indican las acciones de la Bolsa de Metales de Londres, así como también una aspiración de usuarios finales de distintos materiales.

En este contexto surge The Copper Mark, una iniciativa de la International Copper Association (ICA), que busca brindar un sistema de aseguramiento en producción responsable.

Para dar a conocer en detalle los principales aspectos de este sistema de certificación y la colaboración que existe entre Chile y Perú para lograr avanzar en esta materia, la Corporación Alta Ley, en conjunto con The Copper Mark y Centro de Estudio del Cobre y la Minería (Cesco), están organizando el webinar “The Copper Mark: colaboración para un cobre responsable en la Región Andina”, que se desarrollará de manera online el próximo 25 de agosto a las 12:00 hrs.

“Nuestro desafío es poder relevar en el ecosistema minero regional la importancia de empezar a trabajar de manera alineada y efectiva el tema de la producción responsable de cobre. Chile y Perú son dos actores relevantes dentro del mercado del cobre a nivel mundial y es clave que sumen esfuerzos para que la industria se incorpore a esta tendencia, que más temprano que tarde se transformará en una exigencia a nivel mundial”, indicó Alejandra Wood, directora ejecutiva de Cesco.

Por su parte, Fernando Lucchini, presidente ejecutivo de la Corporación Alta Ley, afirmó que “nos sumamos a esta iniciativa porque el cobre responsable y verde es uno de los desafíos que nos hemos trazado en nuestra Hoja de Ruta Tecnológica para la Minería, y estamos convencidos de que la colaboración y el traspaso de experiencias es clave para llevar a buen puerto este tipo de visiones e iniciativas”.

El encuentro, que será moderado por la directora ejecutiva de Cesco, contará con la participación de Fernando Lucchini, presidente de la Corporación Alta Ley; Hillary Amster, director of Assurance and Impact de The Copper Mark; Diego Hernández, presidente de Sonami; Pablo de la Flor, director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía de Perú; Julia Torreblanca, VP of Corporate Affairs en Cerro Verde S.A; Robert Mayne-Nicholls, vicepresidente ejecutivo de Enami y Víctor Pérez, director de Minería Verde de la Corporación Alta Ley.

Las inscripciones pueden realizarse en el siguiente link: https://mailchi.mp/30410d38ed5d/seminariothecoppermark