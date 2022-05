Chuquicamata abrió sus puertas para celebrar el Día del Patrimonio junto a la Familia

Chile

El histórico campamento minero se sumó a las actividades realizadas en todo el país en el marco del Día de los Patrimonios, abriendo sus puertas a la comunidad y las familias.

lunes 30 de mayo del 2022.- Día del patrimonio en Chile, la fecha perfecta para nuevamente abrir las puertas de Chuquicamata para que turistas y las familias chuquicamatinas, se reencontraran con su historia.

La nostalgia de la vida en el campamento, se entremezcla con la alegría de volver a pisar las calles que marcaron a fuego a las personas que la mañana del domingo caminaron una vez más por la plaza de Chuquicamata. Un ejemplo de ello es Luis Zavala, chuquicamatino, que llegó a la plaza con su lustrín: “soy el último lustra botas de Chuquicamata. Estoy contento que hayan abierto en el día del patrimonio, agradecer a Codelco, por esta apertura que les dio a los hijos de Chuquicamata, para que vuelvan a su tierra”, dijo.

Marina Villegas, joven deportista calameña, destacó que “para mí es un gran honor participar en esto. La verdad es que para mí es genial venir aquí, porque tiene bastante historia”.

La mañana estuvo llena de emociones. Un especial visitante fue Ricardo Torres, quien viajó especialmente desde San Antonio para volver a caminar por su Chuquicamata. “Nací en el hospital Roy H. Glover en 1987, no venía acá desde el año 2000. Tengo muy lindos recuerdos, la verdad es que emociona el hecho de que esta es mi ciudad, donde nací y me crie. Estoy feliz de estar acá. Supe que iban a abrir, tomé un avión y me vine. Estamos disfrutando de lo lindo que es Chuquicamata en familia”, comentó el chuquicamatino.

En la jornada, también se llevó a cabo la premiación de la Vuelta Ciclística por el 107 aniversario de Chuquicamata, oportunidad en que los deportistas también se reencontraron con Chuqui.

El “Club Chuqui” fue el encargado de recibir a las y los visitantes, con una exposición donde se presentó el trabajo que están desarrollando Codelco y las agrupaciones del campamento en torno al Plan de Manejo patrimonial. Asimismo, se hizo la difusión de postales con los edificios del campamento para que las nuevas generaciones conozcan la historia que representa cada edificio.

De esta manera Codelco y División Chuquicamata formaron parte de la conmemoración del día del patrimonio, una ocasión para reunir nuevamente a la gran familia chuquicamatina en el campamento donde se guardan tantas bellas historias de esfuerzo, trabajo y amor.