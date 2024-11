Chuquicamata marca nuevo hito con operación subterránea remota

Jóvenes aprendices que se incorporaron a la División a fines del 2023, están siendo entrenadas para operar a distancia equipos de perforación frontal, reduciendo riesgos y optimizando la continuidad operativa.

viernes 29 de noviembre del 2024.- Un equipo de perforación frontal, conocido como “jumbo”, avanza en la excavación de túneles en Chuquicamata Subterránea. Lejos del frente de trabajo, a más de 30 kilómetros, desde el edificio institucional de las Operaciones Norte de Codelco en Calama, 26 jóvenes aprendices, en compañía de sus instructores, se están adentrando en la operación a distancia que se desarrolla con una precisión milimétricamente calculada.

“Me encanta cómo explota en tu cabeza la tecnología que puede tener el equipo al perforar a distancia, aparte los parámetros que tiene, que una puede ir controlando, eso es gratificante, es súper genial”, comentó emocionada Jacqueline Rojas, aprendiz de Chuquicamata Subterránea.

A diferencia de la operación tradicional, donde operadores y operadoras de “jumbos” están expuestos a distintas condiciones y riesgos inherentes, esta nueva modalidad permite que trabajen desde un espacio seguro, fortaleciendo el principal valor de la Corporación: “Nos cuidamos”. Esta innovación, además, aumenta la eficiencia y optimiza el proceso, al reducir las pausas durante los cambios de turno y permitir una efectiva continuidad operacional.

Para lograr esta transformación, el equipo de la Unidad de Perforación y Tronadura de la Superintendencia de Producción Mina de Chuquicamata Subterránea, evaluó la factibilidad técnica de la operación remota a mayores distancias, puesto que, con anterioridad, estos telecomandos estaban ubicados en el sector industrial de la misma mina.

Roberto Durán, jefe de esta unidad, señala que una vez definido el soporte comunicacional necesario y adaptadas las instalaciones, el siguiente paso fue comenzar el entrenamiento en el módulo de “Perforación y Tronadura” de la dotación femenina de aprendices de Chuquicamata Subterránea.

“Detrás de las 26 aprendices más los dos instructores, hay un equipo en terreno que nos colabora en permanente comunicación para hacer el traslado de equipo, cambio de acero o ante cualquier falla operacional. Es un trabajo en conjunto”, explicó Durán.

Por su parte, Paul Saravia, operador de Equipos de Perforación e instructor interno, considera que “nos tenemos que acomodar a toda la variabilidad que existe en las capacitaciones y esto es lo que viene, lo moderno, lo que significa en seguridad el sacar a las personas desde los peligros que existen dentro de una mina. Es un paso enorme el que estamos dando”.

Para las aprendices, controlar estos equipos desde una consola de alta tecnología no sólo ha sido un reto técnico, sino una oportunidad de crecimiento y desarrollo profesional. “Es un equipo desafiante porque tienes que aprender muchas cosas, controlar muchos parámetros al mismo tiempo, tienes que estar muy atenta de lo que está sucediendo. Yo creo que ya no soy la misma persona que entró hace 11 meses a la Corporación, estoy súper agradecida porque me han entregado un montón de competencias técnicas y habilidades humanas”, manifestó la aprendiz, Valeria Marchant.

Con esta innovadora implementación, Chuquicamata Subterránea no solo optimiza su operación, sino que también cumple con el valor corporativo de excelencia e innovación, marcando un hito en la transición hacia una minería más segura y eficiente.