Chuquicamata realizó diálogo de Diversidad e Inclusión

En un conversatorio se reflexionó sobre cómo lograr una división cada vez más igualitaria.

En el marco de la conmemoración de un nuevo Día Internacional de la Mujer, Chuquicamata realizó un conversatorio en el Edificio Corporativo de Codelco, en Calama.Instancia a la que asistieron trabajadoras de distintas gerencias, aportando con su visión sobre cómo se puede lograr un Chuquicamata más igualitario para todas y todos.Las trabajadoras contaron su historia dentro de la organización, sus expectativas y las grandes metas que han logrado dentro de la minería.

Como es el caso de la operadora especialista de la Gerencia Mina, Nevenka Guerrero, quien tiene más de 12 años de trayectoria en Chuquicamata, su experiencia en minería ha sido muy gratificante por lo que dijo: “Se me dio la oportunidad de ser la primera mujer en aprender despachos y trabajar en el patio 7 de la División y creo que lo he hecho bien y he dado vuelta el paradigma de las mujeres en este rubro”.

Por su parte, para la ingeniera de control de gestión experto de la Gerencia de Administración, Gladys Díaz, “este tipo de instancias es muy beneficiosa tanto para la persona como para la organización, porque se comparten experiencias de lo que es la vida profesional en esta División”, en la que ella ya posee 30 años de trabajo.

Para finalizar, el Gerente General (s), Christian Caviedes, destacó que “este tipo de iniciativas se repetirán a lo largo del mes, en el marco de la diversidad y la inclusión. Tenemos tareas por realizar para consolidar la diversidad e inclusión en nuestra División. Pero hemos dados pasos y ejemplos sólidos que deben mantenerse como son el programa de aprendices, la paridad en áreas como la subterránea y, sobre todo, en las prácticas que diarias que colaboran en promover e implementar la equidad como un pilar”.