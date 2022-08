Chuquicamata reconoció a egresados por sus años de trabajo

«Gracias a ellos Chuquicamata es la división que es, ellos mantuvieron viva esta operación minera por mucho tiempo», destacó el gerente general (s), Christian Caviedes.

La División Chuquicamata realizó un reconocimiento por los años de servicio a sus trabajadores egresados, en una actividad que contempló un desayuno y la visita a dependencias del emblemático yacimiento y su ex campamento.

El gerente general (s), Christian Caviedes, destacó que «gracias a ellos Chuquicamata es la división que es, ellos mantuvieron viva esta operación minera por mucho tiempo. Y el objetivo es darles un simbólico agradecimiento por los años de servicio que tuvieron en las diferentes áreas».

Fueron más de 18 trabajadores los reconocidos por la administración.

En 1978, Bladimir Calderón, ingresó a la división, el último cargo que tuvo fue de electromecánico mayor de la Gerencia Mina.

El ahora ex trabajador señaló que «yo me inicié muy joven, cumpliendo etapas, hasta lograr alcanzar este cargo. Siento muchas emociones, el tour nos sirvió para recordar todo lo que recorríamos acá en Chuquicamata, tanto en las plantas, en la mina, viendo camiones, circulando por toda esta área. Hace muchos años que no se veía esto, es un orgullo, soy un agradecido porque esta empresa me ha dado mucho».

Rafael Barraza, mantenedor mayor de la Gerencia Concentradora, expresó que «trabajando 34 años el sentimiento es grande, dejar una empresa como esta es difícil, si tuviera que volver, volvería. Todo lo que uno tiene lo ha dado Codelco y para las generaciones nuevas ojalá que siga siendo lo que es. Es bueno que se haga esto, porque antes los trabajadores se iban y nadie sabía que ya no estaban».

El ex operador especialista de la GEL, Raúl Castro, también tuvo palabras en este importante momento de su carrera: «Bonitos recuerdos al volver acá, llegar tan jóvenes e irse tan viejos. Agradecido por lo que están haciendo, parece que es la primera vez que se hace. Es reconfortante que se reconozca, aunque sea dando una vuelta al origen de donde uno partió como trabajador».

Moisés Morales, quien trabajó como operador minero de la GEL, dijo que «ver todo esto y pensar que era algo rutinario y que de repente se termina fue algo bonito. Excelente poder volver a compartir con compañeros que estuvieron en diferentes áreas para rememorar en conjunto los que vivimos por tanto años».