Cifra récord: Proyectos de inversión extranjera en Chile superaron los US$ 56.000 millones en 2024

Mientras el sector de Energía fue el que concentró más proyectos de inversión el año pasado, Estados Unidos fue el principal país de origen de las compañías inversionistas.

miércoles 22 de enero del 2025.- InvestChile comunicó que la cartera de proyectos de inversión extranjera apoyados por la agencia durante 2024 alcanzó los US$ 56.234 millones, la cifra más alta desde la creación de la Agencia. El monto, que representa un alza de 68% respecto de 2023, está asociado a 474 proyectos de compañías foráneas en distintas etapas de desarrollo y a la creación de más de 21.000 empleos directos potenciales.

De la cifra total, US$ 14.460 millones corresponden a inversión en materialización (iniciativas que ya están instaladas y en fase de desarrollo en el país). Los 113 proyectos correspondientes a esa etapa generaron 4.605 puestos de trabajo formales y de calidad.

La directora de la Agencia de Promoción de la Inversión Extranjera, Karla Flores, indicó que el alza se explica en gran parte por los proyectos relacionados con la industria del hidrógeno verde, que totalizaron US$ 25.617 al cierre del año pasado.

“Chile ha apostado por convertirse en un actor importante a nivel internacional en temas de hidrógeno verde, con una estrategia de promoción internacional en mercados clave y oportunidades que destacan nuestras condiciones de privilegio para la producción de un combustible limpio y sostenible, que es esencial para combatir el cambio climático en el mundo. Estas cifras dan cuenta del éxito de esta apuesta, y del trabajo de la Agencia, así como de la consolidación de liderazgo de nuestro país en sectores como Minería e Infraestructura Tecnológica”, señaló Flores, quien además destacó especialmente la creación de empleo relacionada al trabajo de InvestChile. “La creación potencial de más de 20 mil puestos de trabajo directos y permanentes es una prueba concreta del aporte de las compañías extranjeras en nuestra economía, que va en directo beneficio de los chilenos y chilenas”, aseguró.

Para el ministro de Economía, Nicolás Grau, lo anterior confirma que Chile cuenta con condiciones de atractivo y oportunidades de inversión ligadas a la transición energética y mitigación del cambio climático, las que han confirmado el interés de las compañías extranjeras. “Chile continúa resaltando como un polo atractivo de inversión en Latinoamérica y junto a InvestChile estamos trabajando para traer compañías que ayuden al desarrollo económico a lo largo de todo el país”.

Cabe destacar que del total de inversión que contiene la cartera de InvestChile, un 88% (equivalente a US$ 49.468 millones), corresponde a proyectos que se ubican fuera de la Región Metropolitana.

Desempeño sectorial

Las empresas extranjeras que son apoyadas por InvestChile concentraron sus inversiones principalmente en tres sectores: Energía, con US$ 36.817 millones; Minería, con US$ 8.649 millones; y Servicios Globales con US$ 5.400 millones. Tanto en Energía como Minería, el monto de los proyectos creció respecto a 2023: 131% y 6% respectivamente.

También es interesante destacar la generación de empleo potencial por sector, que al cierre de 2024 fue liderara por Servicios Globales y Tecnología, con 8.325 puestos de trabajo potenciales; le siguió Minería con 5.882 empleos; y en tercer lugar se ubicó Energía, con 3.304 puestos de trabajo. En todos estos sectores la generación de empleo potencial creció en comparación a 2023: 3% en el caso de Servicios globales, 22% para Minería y 157% en el caso de Energía.

Estados Unidos a la cabeza

Respecto a los países de origen de los proyectos de inversión extranjera que forman parte de la cartera de InvestChile, las empresas de Estados Unidos fueron las que concentraron el mayor monto, con US$ 20.510 millones. Le siguieron las inversiones de Austria con US$ 11.052 millones, mientras que en tercer lugar se ubicaron las compañías provenientes de Canadá, con US$ 6.275 millones.

En el caso de estos tres países, el monto de 2024 es superior al del año anterior: mientras Estados Unidos tuvo un alza de un 107% y Canadá de un 18%, Austria figura por primera vez entre los principales países de origen de inversión. En 2023, la economía europea sólo tenía US$ 52 millones en la cartera de la agencia, situación que cambió radicalmente el año pasado con el ingreso del proyecto HNH de las compañías Austria Energy y Ökowind, por US$ 11.000 millones, donde además es socia la empresa danesa Copenhagen Infrastructure Partners.

Otro elemento a destacar es que por primera vez la cartera de InvestChile cuenta con proyectos provenientes de Arabia Saudita, con una inversión potencial de US$ 1.400 millones.