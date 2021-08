CNP valida técnicamente aplicación de planificación estratégica minera

Con esta evaluación técnica, el sistema computacional enfocado en análisis de riesgo minero DAQRAS (Analytic Quantitative Risk Analysis System) obtuvo su carta de validación a escala industrial.

El equipo experto del Centro Nacional de Pilotaje (CNP) probó el funcionamiento de la aplicación computacional durante mes y medio en el sito de prueba de Minera Sierra Gorda, ubicada en la Región de Antofagasta.

“Los análisis técnicos de las principales variables del pilotaje arrojaron resultados óptimos, lo que llevo a otorgarle la validación técnica por parte del CNP”, detalló Pedro Paz, ingeniero senior Validación de Tecnologías del CNP y jefe del Pilotaje.

La aplicación DAQRAS, desarrollada por la empresa IMMS (Inti Mining Smart Solutions), ofrece analizar rápidamente múltiples escenarios de riesgo que afectan el flujo de caja y el VAN de un plan minero. Es un sistema avanzado de datos y análisis de riesgos de distintas variables: metalúrgicas, financieras, flujos de caja; como también ítemes productivos, como rendimientos de equipos, velocidades de camiones, entre otras.

“Quisimos probar DAQRAS en un sitio de prueba de escala real para someter a la aplicación a un modelo de bloques y parámetros reales. Elegimos al Centro Nacional de Pilotaje porque nos dio la confianza de contar con un equipo profesional que garantizara los resultados obtenidos”, explicó Christian Osorio, gerente general de IMSS.

El CNP es un experto técnico externo e imparcial que realiza todas las pruebas y análisis de los resultados para finalmente concluir si la aplicación efectivamente cumple el propósito para el cual fue creada, validándolo técnicamente a escala industrial. “En el caso del pilotaje de DAQRAS, éste arrojó resultados que permitieron comprobar que la tecnología funciona a nivel industrial”, aseguró Pedro Paz.

El pilotaje midió el desempeño de la aplicación en eficiencia y eficacia; tiempo de proceso, visualización y reportabilidad. Estos aspectos se compararon con especificaciones cuantitativas y cualitativas. En la cuantitativas no se registraron desviaciones en la mayoría de los casos; y cuando hubo desviación, ésta fue menor al 5%. En las cualitativas, todas obtuvieron la mejor calificación (escala: bien, regular y mal).

Caso de éxito

El equipo del pilotaje lo conformó un jefe de proyectos y 2 expertos técnicos del CNP; y, por parte de la empresa, el desarrollador de la aplicación y un ingeniero experto. El proceso y análisis de resultados y la confección del informe técnico del CNP, que se emitió a fines de julio, fue realizado por el equipo del Centro.

“El resultado final del pilotaje es un caso de éxito, otorgandole el CNP la validación técnica respectiva”, indicó el jefe del Pilotaje CNP.

Según IMSS, el software contribuye a la toma decisiones correctas hacia la rentabilidad, cuando algunas variables de riesgo fallan en el plan minero y se requiere hacer varios planes mineros en forma rápida y confiable.

Los desarrolladores aseguran que no hay una herramienta de este tipo en las aplicaciones computacionales mineras clásicas del mercado. Actualmente no existen sistemas que entreguen estos análisis de riesgo, lo que existe son paquetes computacionales integrales, como Vulcan, MineSight o Deswik, enfocados en el modelamiento, plan minero y programación de la producción, entre otros, pero no en el riesgo potencial”.

Prueba piloto

El diseño de experimento se basó en un esquema y protocolo de la prueba, alineados a las normas ISO 17.065 y 17.067 de certificación internacional de productos.

El proceso incluyó la recepción de los datos de entrada (modelos de bloques y parámetros) desde Minera Sierra Gorda, vía nube; cargar las variables y parámetros mineros y configurar la aplicación DAQRAS.

Se realizaron 6 corridas de prueba, concordante con los 6 modulos de la aplicación. Con la información de entrada aportada por Minera Sierra Gorda, se midieron desviaciones entre los resultados que arroja DAQRAS y aplicaciones de auditoría externas, como Vulcan, Excel, bibliotecas Python, MiniTab y Cristall Ball.

Planes futuros

Con este resultado de la validación técnica, IMSS planea postular a instrumentos Corfo para nuevos financiamientos que le permitan seguir desarrollando la aplicación, antes de llevarla al nivel TRL-8, producto comercial.

IMSS es una empresa consultora en ingenieria de minas, especializada en planificación minera. Opera desde 2016 y cuenta con oficinas en Antofagasta, Santiago y en Lima, Perú.