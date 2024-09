Cochilco ajusta proyección del precio del cobre a US$ 4,18 la libra para 2024

El precio promedio previsto para este año sería el segundo más alto desde que se tiene registro, esto es desde 1935. El mayor valor se dio en 2021 cuando se cotizó en US$ 4,22 la libra anual.

martes 10 de septiembre del 2024.- La vicepresidenta ejecutiva (s) de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), Claudia Rodríguez, la directora de Estudios y Políticas Públicas, Patricia Gamboa, y el coordinador de Mercado Minero, Víctor Garay, dieron a conocer este martes las principales conclusiones del Informe de Tendencias del Mercado del Cobre, correspondiente al cierre del segundo trimestre de este año, que contiene las proyecciones sobre precio, demanda y oferta del metal para los años 2024 y 2025.

La vicepresidenta ejecutiva (s) de Cochilco señaló que se ajustó a US$ 4,18 la libra el precio promedio del cobre para este año, valor inferior al previsto en el reporte anterior (abril) que era de US$ 4,30 la libra. “El precio promedio previsto para este año sería el segundo más alto desde que tiene registro, esto es desde 1935. El mayor valor se dio en 2021 cuando se cotizó en US$ 4,22 la libra”, precisó.

Mientras que para 2025, agregó, Cochilco mantiene la proyección de cotización promedio del metal rojo en US$ 4,25 la libra, el valor más alto de la historia.

Explicó que este ajuste en la estimación de precio se debe a la debilidad macroeconómica de los principales países consumidores, la postergación del inicio del ciclo de reducción en la tasa de política monetaria en Estados Unidos, la incertidumbre geopolítica y la acumulación de inventarios en el mercado asiático. “Pese a que hay una serie de factores que están presionando a la baja el precio, este se mantendría sobre los US$4 la libra, nivel que es muy bueno para el sector y el país”, añadió.

Perspectivas de consumo y producción

Respecto a las perspectivas de demanda de cobre para este año, el coordinador de Mercado Minero, Víctor Garay, señaló que se ha revisado a la baja la estimación de crecimiento para los años 2024 y 2025, respecto de la proyección realizada en el primer trimestre del presente año.

Añadió que esta perspectiva se fundamenta en el deterioro de la actividad manufacturera para los principales consumidores del metal (China, Estados Unidos y Eurozona) así como la persistente contracción del mercado inmobiliario chino, que presupone menor demanda de metal rojo.

Pese a la estimación de un menor dinamismo del consumo de cobre en China, se mantuvo la tasa de crecimiento para este país en 2,5% para 2024 y de 1,9% en 2025.

Durante los primeros cinco meses de este año, China mantiene su importancia como el país con mayor consumo representando el 58% del total en el mundo, seguida de la Eurozona con el 9%.

A nivel mundial se prevé una demanda de 25,9 millones de toneladas, 2,1% más que en 2023; y de 26,7 millones de toneladas para 2025, lo que representa un aumento de 3,2% en relación a este año.

En cuanto a la estimación de producción mundial de cobre, el coordinador de Mercado Minero señaló que se estima un crecimiento de 1,8% para este año, alcanzando las 22,1 millones de toneladas.

En 2024, el principal aportante de nueva producción de cobre será la República Democrática del Congo, con un volumen adicional de 320 mil toneladas, seguido por Chile con 158 mil toneladas más respecto de 2023. Para el año, se contempla una producción de 5,41 millones de toneladas para Chile, lo que representa un crecimiento de 3% en relación a 2023.

Para 2025, Chile lograría un crecimiento de la producción de cobre de 6%, sobrepasando ligeramente los 5,7 millones de toneladas, generando el mayor aporte productivo mundial respecto de 2023, con 324 mil toneladas. Seguido por la República Democrática del Congo, que llegaría a una producción anual de 3,07 millones de toneladas.

Para 2024 y 2025, añadió Víctor Garay, se proyecta un mercado del cobre refinado prácticamente en equilibrio. “Se estima que será levemente deficitario en 2024, con 12 mil toneladas y superavitario en 2025, con 13 mil toneladas. Este pronóstico implica un cambio relevante respecto de la estimación previa, cuando se previó un balance de mercado deficitarios para 2024 y 2025. Este ajuste se debe a que el deterioro de la demanda global de cobre supera a lo registrado en la oferta mundial de cobre refinado”, explicó.