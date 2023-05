Cochilco eleva proyección del precio del cobre a US$ 3,9 la libra para 2023

En tanto, para el año 2023 se proyecta que la demanda mundial de cobre refinado llegará a 25,74 millones de toneladas, lo que representa un alza de 2,2% respecto al año 2022.

La Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) dio a conocer este jueves las principales conclusiones del Informe de Tendencias del Mercado del Cobre, correspondiente al primer trimestre de 2023, que contiene las proyecciones sobre precio del cobre, demanda y oferta del metal para los años 2023 y 2024.

La ministra de Minería, Marcela Hernando, informó que Cochilco elevó la proyección de precio promedio del cobre para 2023, desde US$ 3,85 la libra, anunciada en la estimación anterior, a US$ 3,9 la libra. Mientras que para 2024, la Institución estima cerrará en US$ 3,8 la libra.

La secretaria de Estado explicó que la leve alza que prevé Cochilco para este año se debe a varios factores, entre ellos, el debilitamiento del dólar en los mercados internacionales, la percepción de riesgo de suministro de cobre de mina a nivel global y expectativas de crecimiento de China de 5% para 2023. “Las actuales proyecciones indican una menor oferta de cobre a nivel mundial para este año, respecto al informe anterior de Cochilco, por la demora en iniciar operaciones de importantes proyectos, una menor producción en yacimientos en actual operación que pueden afectar la producción normal de algunas compañías”, señaló.

Al respecto, el vicepresidente ejecutivo de Cochilco, Joaquín Morales, señaló que existen varios riesgos que podrían impactar negativamente la cotización del cobre.

“El precio del metal podría ser menor al previsto si la contracción de la actividad económica en Estados Unidos y Europa es mayor a la esperada; si se producen nuevos escenarios de estrés en el sistema bancario mundial con estrechez fuerte del crédito; un crecimiento menor a lo esperado de la manufactura china y una inflación más persistente”, explicó el vicepresidente de Cochilco.

Demanda y oferta de cobre

Para el año 2023 se proyecta que la demanda mundial de cobre refinado llegará a 25,74 millones de toneladas, lo que representa un alza de 2,2% respecto al año 2022.

En el caso de China, se estima que la demanda crecería 2,2% alcanzando un volumen de 14,4 millones de toneladas, esto es 311 mil toneladas más que el año pasado.

Respecto a la oferta de cobre de mina mundial se prevé aumentará en 4,1% este año, destacando el alza de los tres mayores productores a nivel mundial; Chile, la República Democrática del Congo y Perú.

En Chile la producción de mina alcanzaría las 5,6 millones de toneladas, esto es un 5,9% más respecto al año 2022, lo que equivale a 317 mil toneladas.

En relación a la oferta mundial de cobre refinado, que considera producción mina y chatarra, se estima que llegará a 25,68 millones de toneladas, un 1,5% más que en 2022.

En este contexto, se prevé que el balance de mercado de 2023 se situaría con un pequeño déficit de 67 miles de toneladas, mientras que en 2024 se encontraría en una condición de superávit por 369 mil toneladas.