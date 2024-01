Cochilco proyecta inversiones mineras en Chile por US$ 65.700 millones al 2032

Además, la directora de Estudios de Cochilco precisó que “Chile continuará siendo el principal productor de cobre del mundo, con un 25% de participación hacia el 2034”.

jueves 18 de enero del 2024.- La directora de Estudios y Políticas Públicas de Cochilco, Patricia Gamboa, aseguró que ”Chile mantendrá su liderazgo en términos de inversión minera y producción de cobre en la próxima década”.

La afirmación la hizo al presentar en las oficinas de Sonami de los estudios “Cartera de Inversión Minera y Proyección de Producción de Cobre en Chile 2023-2032”.

En su presentación, la directora de Estudios de Cochilco señaló que entre 2023 y 2032 “se registran iniciativas de inversión en Chile, en proyectos de cobre, oro, hierro, litio y minerales industriales por un total de US$ 65.700 millones”.

Asimismo, Patricia Gamboa precisó que “Chile continuará siendo el principal productor de cobre del mundo, con un 25% de participación hacia el 2034”. “Espera que nuestro país alcance una producción de cobre de 6,43 millones de toneladas en 2034, creciendo a una tasa promedio anual de 1,7% desde 2023”.

En la ocasión, el presidente de Sonami, Jorge Riesco, afirmó que el estudio sobre la cartera de inversión minera “confirma una nueva disminución en proyectos de inversión en la industria minera, como ya habíamos advertido”.

“El informe es claro al mostrar una caída de 53 a 49 proyectos considerados y una reducción del monto total de inversiones de aproximadamente un 11% con respecto al año pasado. Desde 2017 no teníamos cifras tan bajas, lo que es motivo de preocupación”, afirmó el titular de Sonami.

Riesco agregó que, de acuerdo al informe, “algunos proyectos salieron del catastro porque ya entraron en operación, pero preocupa que no tengamos otros de reemplazo. Celebramos, por supuesto, la inclusión de seis nuevos proyectos a la cartera, los cuales contribuyen con 6.307 millones de dólares. No son yacimientos nuevos, tema de gran relevancia para aumentar la producción nacional, pero nos alegra que las empresas sigan apostando por un futuro en lo que a la industria minera chilena se refiere”.

El presidente de Sonami afirmó que, en este escenario, “será importante avanzar en los proyectos anunciados recientemente por el Gobierno, para agilizar permisos y modificar el sistema de evaluación ambiental”. “Vale la pena aprovechar esta oportunidad para hacer una revisión lo suficientemente profunda para obtener resultados relevantes. Los anuncios mencionan una reducción de plazos de un mínimo de 24%, que es algo menor a la expectativa derivada del compromiso asumido durante la tramitación del royalty minero”, aseguró.

En cuanto a la proyección de producción de cobre, Jorge Riesco, recordó que “Sonami ha advertido la situación de estancamiento que muestra la producción de cobre desde hace más de 18 años y la necesidad de que la autoridad adopte las medidas necesarias para incentivar el desarrollo del sector en sus distintos niveles”.

Finalmente, el titular de Sonami mencionó que el gremio minero ha propuesto a los ministros de Hacienda, Economía y Minería un conjunto de medidas pro crecimiento sectoriales que, ahora, están contenidas en la propuesta que entregó la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) como alternativa al pacto fiscal del Gobierno.

“Consideramos que estas medidas no sólo incrementarán nuestra producción y eficiencia, sino que también aportarán recursos significativos al fisco, lo que se traducirá en una mayor capacidad para enfrentar los desafíos sociales que nos apremian. Ello no es menor si consideramos que, de acuerdo a nuestros cálculos, por cada millón de toneladas extra de producción de cobre fino por año, el fisco podría recaudar más de US$ 1.268 millones de dólares anuales, considerando un precio promedio de US$ 3,61/lb, aporte que podría incrementarse con precios más altos”, concluyó Riesco.