Cochilco publica Anuario de Estadísticas del Cobre y Otros Minerales

miércoles 27 de agosto del 2025.- La Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) publicó el Anuario de Estadísticas del Cobre y Otros Minerales, correspondiente al periodo 2005-2024.

Este documento contiene estadísticas de producción, exportaciones, tributación minera, inversión, costos, productividad laboral, entre otros antecedentes.

La vicepresidenta ejecutiva (s) de Cochilco, Claudia Rodríguez, señaló que el Anuario permite identificar tendencias, cambios estructurales y desafíos emergentes que influyen en la posición de Chile como líder mundial en la producción de cobre y otros minerales.

Agregó que para Cochilco esta publicación constituye una herramienta estratégica en su rol de asesorar al Estado en materias vinculadas al desarrollo minero, la formulación de políticas públicas y la promoción de una industria competitiva y sustentable.

Puedes descargar el Anuario en el siguiente link.