Codelco anuncia avance del 81% en la construcción de su primera planta desaladora

La nueva infraestructura permitirá abastecer con agua desalada a las operaciones de las Operaciones Norte, reduciendo el uso de fuentes continentales y reforzando el compromiso con una minería sustentable.

martes 19 de agosto del 2025.- Codelco anunció el avance del 81% de construcción en su primera planta desaladora, uno de los proyectos estratégicos más importantes para el futuro de la minería en el norte de Chile.

La estructura está ubicada al sur de la ciudad de Tocopilla y busca garantizar el suministro hídrico de las operaciones mediante el uso de agua de mar desalada, reduciendo así el uso de las fuentes de agua continental.

Su construcción está a cargo del consorcio Aguas Horizonte, que tiene como accionistas a las empresas Marubeni y Transelec, y se adjudicó el proyecto bajo la modalidad BOOT (Build, Own, Operate and Transfer), que implica que construirá, poseerá y operará la planta, para, luego, transferirla a Codelco en el futuro.

“Este es un proyecto fundamental no sólo para Codelco sino que para la región porque estamos creando un modelo de minería que use agua desalada y no agua continental, y así aliviar el estrés hídrico que viven las comunidades. Esta es nuestra primera desaladora que ya lleva en construcción varios meses, llevamos un 81% de avance”, destacó Máximo Pacheco, presidente del directorio de Codelco.

En línea con su valor corporativo “Construimos el Futuro con Sustentabilidad”, este mega proyecto será la clave para compatibilizar la actividad productiva, con la protección del medio ambiente.

“Esta planta es un desarrollo para todo el potencial futuro que tienen las Divisiones Radomiro Tomic, Gabriela Mistral, Ministro Hales y Chuquicamata. Sin agua no podemos operar y el compromiso de Codelco es hacerlo con agua desalada, no utilizando agua continental”, señaló Fernando Promis, gerente de Sustentabilidad y Asuntos Externos de Operaciones Norte.

Por su parte, Mauricio Acuña, vicepresidente de Abastecimiento de Codelco, se refirió a la capacidad operacional de la planta. “Esta iniciativa se suma a otras que estamos desarrollando en Codelco, por ejemplo, el abastecimiento de aguas servidas tratadas y la recirculación de aguas de relave. La desaladora cuando esté en etapa de segunda fase de desarrollo va a lograr abastecer cerca de 2.000 litros por segundo”, agregó.

Bajo la misma línea, Paula Opazo Paredes, gerenta de Proyectos de Agua de la empresa, afirmó: “Vamos a poder suministrar a todas las operaciones del norte con agua efectivamente no continental, sino que agua desalada. Y obviamente aporta a nuestro balance y nuestra seguridad hídrica en nuestros procesos mineros”.

Por medio de esta iniciativa, Codelco refuerza su compromiso con avanzar a una minería sustentable, respetuosa con el medio ambiente y cercana a las comunidades.