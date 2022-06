Codelco anuncia el cese de operaciones de la fundición Ventanas

Junto con explicar que el cierre definitivo requiere la modificación de la Ley N° 19.993, que obliga a la Corporación a fundir los minerales de Enami exclusivamente en este centro ubicado en la zona de Quintero y Puchuncaví, la empresa aclaró que “el acuerdo sólo involucra al proceso de fundición, ya que la refinería no está en cuestión”.

viernes 17 de junio del 2022.- Luego de una sesión extraordinaria, el directorio de Codelco aprobó por mayoría avanzar en la preparación del cese de la operación de la fundición Ventanas, medida que requiere modificar la Ley N° 19.993, que obliga a la Corporación a fundir los minerales de Enami exclusivamente en la planta de Ventanas.

“El acuerdo sólo involucra al proceso de fundición, ya que la refinería no está en cuestión”, aclara la compañía mediante un comunicado.

La compleja situación socioambiental del polo industrial de Puchuncaví-Quintero quedó expuesta en las últimas semanas tras distintos episodios de intoxicaciones.

La cuprpifera asegura que “ha cumplido con la normativa ambiental, y desde la mañana del lunes 6 de junio la fundición Ventanas ha estado detenida por el adelanto de mantenciones”.

La nota recalca que más allá de todos los esfuerzos de inversión -US$ 156 millones en obras medioambientales entre 2010 y 2017 para bajar drásticamente sus emisiones y capturar 95% de los gases-, actuando con transparencia para mostrar su realidad operacional y cumpliendo con las políticas ambientales que la regulan, “la División Ventanas ha vivido una larga historia de permanentes cuestionamientos por parte de la ciudadanía”.

Junto con plantear que Ventanas está ubicada dentro de un complejo industrial, minero, energético y portuario cuyas condiciones ambientales han causado incidentes que afectan, especialmente, a niños y niñas de escuelas y jardines infantiles, así como a adultos mayores, Codelco explica que “una potencial inversión de US$ 54 millones para aumentar la captación de gases no es garantía de que no se produzcan nuevos episodios de contaminación”.

“Somos la empresa más importante de Chile y el productor de cobre número uno del mundo. Nuestra categoría de empresa estatal marca nuestro compromiso con el bien común y la protección del medio ambiente y las comunidades, así como con la producción responsable que nos exigen nuestros clientes e inversionistas financieros”, enfatizó Máximo Pacheco, presidente del directorio de Codelco.

Mesa de trabajo con sindicatos y cambios a la ley

Para la implementación del mandato del directorio, la administración superior constituirá una mesa de trabajo con los dirigentes sindicales de Ventanas para avanzar en la preparación y acuerdos del cese de la fundición.

En esta instancia, se concordará un plan laboral para ofrecer una transición justa a los casi 350 trabajadores(as) del área.

La empresa mantendrá un diálogo activo con las dirigencias sindicales de Ventanas a través de esta mesa de trabajo, con el propósito de asegurar los puestos laborales, con opciones como la reubicación o planes voluntarios de egreso especiales.

“Un lineamiento central para esta etapa es el cuidado de los trabajadores y trabajadoras que han demostrado su compromiso con la Corporación y no deben sufrir costos como consecuencia de esta decisión”, señala el comunicado.

“Este proceso avanzará mientras se espera la modificación de la Ley N° 19.993. Se requiere que este cambio legal exima a Codelco de la obligación de procesar los minerales de Enami exclusivamente en Ventanas”, explicó Pacheco.

El proceso de cese será gradual, por lo que se planificará con las 21 empresas proveedoras de bienes y servicios vinculadas al proceso de fundición la adecuación de los contratos, buscando distintas alternativas y el menor impacto posible para ellos y sus familias.

Adicionalmente, en el contexto del compromiso con la comunidad y su desarrollo local, Codelco preparará junto con las instituciones públicas, organizaciones sociales y otros actores, un plan público-privado de apoyo a la mano de obra local.

Etapas del cese: reanudación, paralización temporal, cierre definitivo y desmantelamiento

En lo inmediato, la empresa está adecuando sus procesos al nuevo plan operacional de modo de cumplir con las exigencias de la autoridad y priorizar el resguardo de la salud de las personas y la protección del medioambiente.

De esta forma, reiniciará la marcha de la fundición según lo permitan las condiciones meteorológicas y a la espera de la aprobación de la nueva ley que le permita dejar de tratar los minerales de Enami en Ventanas.

Una vez modificada la Ley N° 19.993, se iniciarán ante el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) los trámites del permiso para la paralización temporal de la fundición.

Luego, corresponde la elaboración de las ingenierías de perfil, prefactibilidad y factibilidad del cierre definitivo, seguido de los procesos de autorización respectivos. Posteriormente, se podrá proceder al desmantelamiento de la planta, la reutilización de infraestructura, las remediaciones y recuperación de áreas.

En paralelo, Codelco seguirá potenciando sus refinerías y sus otras fundiciones, catalogadas como “estratégicas”.

“Sabemos que nuestro país necesita ampliar su capacidad de fundir para defender su liderazgo comercial, humano y tecnológico en el mercado mundial del cobre futuro. Chile requiere construir una nueva fundición con los mejores estándares ambientales y las más modernas tecnologías existentes. Haremos todo lo que esté de nuestra parte para contribuir a viabilizar un proyecto de una nueva fundición moderna y sustentable que responda a este interés nacional”, aseguró Pacheco.

El presidente del directorio agregó que “el profundo compromiso con Chile que Codelco ha demostrado en sus 50 años de historia seguirá marcando nuestras decisiones, y estamos seguros de que así lo entiende la ciudadanía, que por años nos reconoce como la empresa más importante del país”.