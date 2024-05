“Codelco aportó al Fisco la mitad de lo que contribuyeron las 10 mayores empresas de la gran minería de Chile”

El presidente del directorio asistió al Congreso junto al presidente ejecutivo de la estatal, Rubén Alvarado, para presentar los principales resultados de la empresa en 2023 y lo que va de 2024, además de compartir avances en el desarrollo de los negocios relacionados con el litio.

jueves 09 de mayo del 2024.- Como parte del compromiso de Codelco con la transparencia, Pacheco y el presidente ejecutivo de la estatal, Rubén Alvarado, asistieron a las comisiones de Minería y Energía del Senado y la Cámara de Diputados a informar los principales resultados de la compañía al cierre de 2023 y al primer trimestre de este año, junto a otras materias relacionadas con producción, proyectos estructurales, endeudamiento y avances respecto de los negocios relacionados con el litio en los salares de Maricunga y Atacama.

En el primero de los encuentros ante los senadores, Alvarado repasó la gestión de la compañía al cierre de marzo, período en el que la producción cerró en 295 mil toneladas, en línea con lo planificado en el presupuesto y un Ebitda de US$ 1.529 millones, con un alza de 33,7% respecto a igual período de 2023, entre otros temas.

“A pesar de las disrupciones que hemos enfrentado en nuestra continuidad de marcha, nuestra aspiración y compromiso es lograr el aporte presupuestado para este año”, destacó el ejecutivo. Al responder consultas de los parlamentarios, comentó que la meta para este año apunta a recuperar la producción, marcando el inicio de un aumento progresivo en los siguientes años, que posibilitará alcanzar hacia 2030 el millón 700 mil toneladas.

Respecto al resultado de 2023, Máximo Pacheco destacó que, pese a que se trató de un año difícil para la Corporación, su aporte al Fisco es relevante dentro del aporte que hacen las principales mineras privadas del país. “Tuve la oportunidad de revisar el Informe de Finanzas Públicas y en 2023 Codelco aportó al Fisco la mitad de todo lo que contribuyeron las diez mayores empresas de la gran minería de cobre de Chile”, dijo ante los senadores.

Más tarde, en la comisión de Minería y Energía de la Cámara, agregó que los US$ 1.400 millones aportados al Fisco por Codelco en 2023 correspondían justo a la mitad de los US$ 2.800 millones que entregaron estas compañías.

En esta misma comisión, Pacheco destacó la apertura de Codelco a informar sobre su gestión y a la fiscalización de la misma Cámara de Diputados, Cochilco, la CMF, la Contraloría General de la República, además del conjunto fiscalizadores sectoriales. “Tanto yo, como presidente del directorio, y otros ejecutivos de Codelco hemos comparecido a este Congreso 19 veces entre 2022 y 2024”, describió.

Litio, compra de LPI y acuerdo con SQM

En la sesión de la Cámara, Pacheco también abordó otras temáticas, como los avances en materia de litio. Sobre la compra de Lithium Power International (LPI) concretada a mediados de marzo pasado en US$ 236 millones, destacó que permite anticipar en cuatro años el desarrollo de un proyecto de litio en el Salar de Maricunga respecto a si lo emprendiera desde cero. Y que cuenta con un proyecto con autorización de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, resolución ambiental, estudios hidrogeológicos avanzados, derechos de agua y acuerdos preliminares para el suministro eléctrico, entre otras ventajas. Además, recalcó que el valor pagado está en línea con las operaciones bursátiles de este tipo.

Previamente, en la sesión con los senadores había recalcado la relevancia que tiene para Codelco desarrollar el proyecto en el Salar de Maricunga en completa armonía con las comunidades, recordando que el Ministerio de Minería ya inició una consulta indígena para la ampliación del CEOL que tiene Codelco en ese salar. “Tenemos plena conciencia de que el desafío de desarrollar Maricunga no es sólo tecnológico y empresarial, sino que, principalmente, de sustentabilidad y diálogo. Necesitamos hacer esto bien, no solo porque es importante para la comunidad y la región, sino también para Chile y Codelco”, resaltó.

Sobre el momento en que está la compañía en su proyecto en Maricunga, recordó que ya se contrató al Banco Rothschild para que colabore en la búsqueda de un socio. Se espera contar con una lista de interesados antes de que termine este semestre para luego invitarlos a hacer ofertas no vinculantes, para así definir a un socio a comienzos de 2025. Codelco mantendrá el 51% de la participación en el proyecto que ambos realicen en conjunto.

En cuanto al Memorándum de Entendimiento con SQM por el Salar de Atacama, recordó que es un acuerdo que aún no se ha cerrado, por lo que es difícil profundizar en la información que ya se ha entregado de manera profusa, dada la confidencialidad que exige la legislación vigente. “Ciertas voces interesadas han tildado los resguardos que tuvimos para mantener la confidencialidad, como ‘opacidad’. Esto no es opacidad: es responsabilidad con lo que aquí está en juego para las empresas, las comunidades y el país, que mira el proceso en curso con una justificada expectación”, explicó Pacheco.

Respecto de por qué no se realizó una licitación abierta, fue tajante: “Es enteramente falso que Chile esté vendiendo barato su enorme potencial de producción de litio. El objetivo principal de esta asociación es aprovechar ahora, no en 5, 7 o 10 años más, la oportunidad que tenemos como país de ser protagonistas de la producción de litio a nivel mundial a partir del Salar de Atacama. Experimentar con una licitación y postergar la entrada al negocio hasta 2030, no daba ninguna seguridad de obtener beneficios y asumiríamos los riesgos de una larga tramitación”.

“Entre 2025 y 2030, el Estado de Chile, a través de los arriendos de Corfo, los impuestos al Fisco y las utilidades de Codelco, recibirá aproximadamente el 70% de las utilidades que genere la nueva producción de litio en la asociación con SQM. Y a partir del 1 de enero de 2031, el Estado de Chile recibirá 85% de las utilidades que genere el litio en el Salar de Atacama por esta asociación Codelco-SQM. No conozco otro país donde el Estado recaude 85% de las utilidades de un negocio relacionado con recursos naturales”, destacó Pacheco.

Algunos parlamentarios también le consultaron respecto a si la familia Ponce Lerou quedaría marginada de participar en la administración de la nueva sociedad conformada por Codelco y SQM a partir de 2030, ante lo que Pacheco respondió: “el tema no lo hemos tratado, pero la negociación está en pleno desarrollo (…). Ustedes saben (de) las restricciones de participación en la gestión de SQM y ese acuerdo está plenamente vigente… nunca hemos discutido su validez y no ha sido tema en la negociación”.