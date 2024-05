“Nuestra gran motivación es otorgar al mercado equipos y operaciones que no presenten ningún incidente”

En entrevista con Portal Minero, el Director Comercial Senior Minería Latinoamérica en Finning Sudamérica, Enzo Antonucci, entrega detalles de los principales logros de la empresa y hacia dónde apuntarían sus retos y oportunidades, en el corto y mediano plazo.

viernes 17 de mayo del 2024.- “Con respecto a los principales hitos, destaco la introducción de nuestra flota de camiones eléctricos en distintas faenas mineras del país, como en Quebrada Blanca II y Escondida. También hemos firmado un par de contratos con Codelco, en la División Ministro Hales; con Minera Antucoya y con la Compañía Minera del Pacífico (CMP) en Mina Los Colorados”.

Así comienza la conversación con el Director Comercial Senior Minería Latinoamérica en Finning Sudamérica, Enzo Antonucci. En entrevista con Portal Minero, el ejecutivo entrega detalles de los principales logros de la empresa y hacia dónde apuntarían sus retos y oportunidades, en el corto y mediano plazo.

Con más de 30 años de trayectoria en el mercado nacional, la empresa se ha caracterizado por ir a la vanguardia en términos de inserción de nuevas tecnologías y constante innovación. En ese sentido, Enzo Antonucci resalta que otros de los hitos alcanzados por Finning durante este último tiempo, ha sido la introducción de las palas de cable en la industria minera nacional.

“Actualmente, estamos operando estas palas con dos empresas mineras. Pero más allá de ir consolidando una nueva oportunidad de negocio, la introducción de estas nuevas tecnologías e innovaciones no solo brindan una mayor eficiencia, sino que también han contribuido a mejorar la seguridad, a reducir los costos en las operaciones mineras y a incrementar la productividad de la flota en su conjunto”, especifica.

Con respecto al tema de la autonomía de los equipos, o todo lo que se encamine hacia una Minería 4.0, la empresa también ha registrado importantes avances, como la implementación de camiones autónomos en las faenas de Quebrada Blanca II y de Minera Escondida.

“Esto último se da dentro un contrato que Caterpillar y Finning firmó con BHP para renovar la actual flota de camiones en operación de Escondida, una de las más grandes en la industria a nivel mundial, que contempla un total de 168 camiones. Todo esto se realizará dentro de un plazo de 10 años, dentro los cuales ya tenemos cuatro camiones autónomos operando en Escondida”, aclara.

En cuanto a las ventajas de la autonomía en la industria minera, el director de Finning Sudamérica resalta que son básicamente dos: por un lado, se obtiene una mayor productividad, pero lo más importante, es que permite que las faenas sean mucho más seguras.

“Afortunadamente, la autonomía no registra contratiempo alguno desde que partió, con más de 700 camiones autónomos de Caterpillar trabajando en distintas localidades del mundo. Este es un eje central dentro de la compañía y nos motiva seguir otorgando al mercado equipos y operaciones que no presenten ningún incidente”, asegura.

Avances en materia de sustentabilidad y programas de capacitación

En cuanto a los nuevos proyectos y desafíos de Finning en el corto o mediano plazo, el ejecutivo explica que la estrategia de la compañía apunta, por un lado, a continuar aumentando su participación en el mercado con camiones de mando eléctrico y con palas “en algunas faenas que son claves y que son las responsables de la mayor producción del cobre de Chile”, sostiene.

Además, la empresa también está abocada en este “viaje”, como califica Enzo Antonucci, de seguir disminuyendo sus emisiones de carbono en cada uno de sus procesos productivos.

“Los efectos de los gases invernaderos es otro tema que nos preocupa como compañía y debemos ser responsables con las comunidades y el medioambiente donde operamos. Es un asunto importante que no sólo beneficia a la sustentabilidad del negocio, sino que a toda la sociedad en su conjunto”, especifica.

Otro de los desafíos de Finning es seguir fortaleciendo sus programas de capacitación, con la finalidad de preparar a más especialistas y así aumentar el talento disponible de profesionales calificados para atender los desafíos que propone la Minería 4.0.

“Nosotros replicamos una idea que desarrolló Caterpillar en Estados Unidos y en Chile lo realizamos en conjunto con un prestigioso instituto del mercado”, explica el Director Comercial Senior Minería Latinoamérica en Finning Sudamérica.

“En la actualidad, estamos diseñando una carrera para que los nuevos profesionales o técnicos que deseen desenvolverse a futuro en el área de la autonomía. De esa manera, estamos tremendamente alineados con el uso de las nuevas herramientas tecnológicas y hacer aún más atractivo el negocio de la minería, sobre todo a las nuevas generaciones”, puntualiza.

Por último, al ser consultado sobre cómo espera que evolucione la industria minera en los próximos años, y cuáles serían los principales riesgos y oportunidades que actualmente enfrenta el sector, el ejecutivo analiza el escenario como “bastante auspicioso”, gracias a la reactivación del mercado chino y a la tendencia de los precios altos del cobre.

“En estos momentos, el precio del cobre se encuentra por sobre US$ 4, e incluso, se proyecta hasta los US$ 5 la libra. Sin duda que se trata de una apuesta, pero no es algo seguro. Con esos niveles de precios, las compañías seguirán desarrollándose y les permitirá avanzar en nuevos proyectos mineros”, concluye el ejecutivo de Finning.

