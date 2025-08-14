Codelco coordina mesa de trabajo con contratistas y sus dirigentes sindicales para garantizar un retorno seguro en El Teniente

Las empresas participantes agrupan a más de 5.000 personas que trabajan en los proyectos Andesita y Recursos Norte de la división.

jueves 14 de agosto del 2025.- Codelco sostuvo un encuentro con representantes de ocho empresas contratistas y sus dirigentes sindicales, quienes operan en los proyectos Andesita y Recursos Norte de la División El Teniente. La actividad contó con la participación del presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco; el vicepresidente de Abastecimiento, Mauricio Acuña; y el gerente corporativo de Gestión, Fiscalización y Relaciones con Empresas Contratistas, Juan Luis Trejo. En tanto, las compañías asistentes, que en conjunto representan a más de 5.000 trabajadores(as), fueron Salfa Montajes, Gardilcic, AURA, RD Equipos, Xtreme Mining, CYGSA, Grupo Veltis y Mas Errázuriz.

El objetivo del encuentro fue revisar los antecedentes del accidente ocurrido el 31 de julio, dar cuenta de las medidas adoptadas hasta la fecha y conformar una mesa técnica encargada de aportar y dar seguimiento al plan de retorno seguro a la zona. Además, se abordaron las presentaciones de los equipos técnicos de Codelco, que incluyeron información sobre lo sucedido y acciones implementadas tras el accidente.

Durante la jornada, se destacó la importancia de trabajar con rigurosidad, colaboración y compromiso, integrando a todos los actores: ejecutivos(as), trabajadores(as), dirigentes(as) sindicales y equipos técnicos. “Codelco no será el mismo después de esta tragedia. No puede serlo. Lo ocurrido nos deja lecciones profundamente dolorosas, pero también nos llama a evaluar, dialogar y avanzar con un espíritu constructivo y colaborativo”, afirmó Máximo Pacheco.

Por su parte, Mauricio Acuña subrayó que “hemos tenido pérdidas irreparables. Por eso, generar espacios como éste es clave para definir técnicamente cómo realizar un retorno seguro a nuestras operaciones”.

Desde las organizaciones sindicales se valoró la instancia como una oportunidad concreta para abordar las inquietudes de sus representados y avanzar en soluciones conjuntas. El presidente de la Coordinadora Nacional de Trabajadores Contratistas (CNTC) Luis Núñez, afirmó que este es un hito importante: “Esto da certezas de un trabajo serio para un pronto retorno a la zona afectada e identificar las áreas en que se puede trabajar para empezar de a poco”.

Por su parte, el presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de Chile (Sinatrach), Miguel Carreño dijo que buscan “asegurar que el retorno sea gradual y seguro” y que los trabajadores que él representa están preparados para regresar. “Mis viejos que pertenecen a Andesita, que son casi 2.800, están dispuestos a volver con los resguardos necesarios”, afirmó.

Desde las empresas, el gerente general de Aura, José Antonio Carballal, destacó que se debe “entregar un marco de seguridad a las familias de todos los trabajadores, para que tengan la certeza de que cualquier acción que se tome será con las máximas medidas de protección”.

Rodrigo Hübner, gerente general de Salfa Montajes, valoró la instancia y afirmó que “este tipo de mesas son fundamentales para reiniciar las operaciones. La principal inquietud de la gente es saber cuándo van a volver y, por eso, lo más importante es definir en qué momento y bajo qué condiciones seguras y escalonadas podrán retomar sus labores”.

En esta línea, Javier Ruiz, gerente de operaciones de Gardilcic, aseguró que el retorno se realizará incorporando todas las medidas de resguardo propuestas por la división y Codelco. “Es fundamental revisar cómo quedaron las condiciones de trabajo en terreno, con un equipo de supervisores y especialistas que evalúe el área antes del ingreso. Se nos ha informado que habrá nuevos protocolos, por lo que debemos asegurar una bajada clara y efectiva. Además, es clave considerar el resguardo psicológico, debemos estar preparados para acompañar a nuestros equipos en este proceso”, aseguró.

Las próximas sesiones de esta mesa de trabajo se realizarán en Rancagua y darán continuidad a un plan que incluirá medidas para un retorno progresivo a las operaciones, junto con mecanismos permanentes de seguimiento, mejora y evaluación.