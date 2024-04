Codelco cumplió el 99% de la producción de cobre presupuestada para el primer trimestre

“Estamos recuperándonos y seguiremos haciéndolo”, enfatizó el presidente del directorio, Máximo Pacheco a los parlamentarios. Entre enero y marzo la compañía produjo cerca de 300 mil toneladas de cobre.

viernes 05 de abril del 2024.- Un hito histórico vivió el centenario campamento minero Sewell, en la cordillera de la Región de O’Higgins. La Comisión de Minería y Energía del Senado sesionó por primera vez en las instalaciones de la División El Teniente, oportunidad en la que el presidente del directorio, Máximo Pacheco expuso los principales lineamientos de la compañía para enfrentar sus desafíos de corto y mediano plazo.

Uno de los principales aspectos que destacó fue el buen comienzo de año en términos de producción. “Este primer trimestre cumplimos 99% del presupuesto de producción. Estamos recuperándonos y seguiremos haciéndolo”, dijo Pacheco a los senadores asistentes. En el período se produjeron casi 300 mil toneladas de cobre

“Cada uno de nuestros trabajadores y trabajadoras está sacándose la mugre para cumplir con nuestra meta de producción y revertir el cuadro que hemos vivido de caída en nuestra producción y retraso en nuestros proyectos estructurales. Y lo vamos a conseguir”, enfatizó a los(as) senadores(as) presentes, Juan Luis Castro, Loreto Carvajal, Rafael Prohens y Yasna Provoste.

Pacheco también entregó a los parlamentarios mayores detalles de la caída en la producción de los últimos tres años. Dijo que en la menor producción de 293 mil toneladas de cobre fino entre 2021 y 2023, más de la mitad (53%) se explica por las menores leyes del mineral. “Esa peor ley, a su vez, fue producto principalmente de las siguientes razones: el menor desarrollo minero en El Teniente, a causa de la pandemia; el deslizamiento de una pared del rajo de División Ministro Hales; el agotamiento de los óxidos de Radomiro Tomic y las disrupciones en el ramp up de Chuquicamata Subterránea”, explicó. “Es decir, más de la mitad de la caída de producción en estos dos últimos años se debe a la ley de mineral y el otro 47% responde a eventos operacionales, además de eventos sísmicos y climáticos”, agregó.

El presidente de Codelco compartió con la comisión las razones que impiden que hoy los proyectos estructurales no estén compensando la merma de producción. “El retraso de los proyectos se debe a que se fueron postergando las decisiones sobre estas inversiones que son necesarias para compensar el agotamiento de las minas, al punto que en 2011 comenzaron en forma simultánea cuatro megaproyectos de inversión. Ninguna empresa de nuestro tamaño habría hecho eso, pero la demora en las decisiones llevó a que los cuatro proyectos coincidieran en el tiempo. El gran aprendizaje es que debemos acelerar el proceso de toma de decisiones. Y lo mismo se aplica a nuestra curva de aprendizaje. Hemos tenido mucha experiencia lidiando con temas en la frontera del conocimiento, tenemos que acelerar ese aprendizaje y con ello ejecutar de una manera diferente los proyectos”.

Sobre este punto, el presidente de la Comisión de Minería y Energía, senador Juan Luis Castro, valoró la sinceridad del presidente del directorio y afirmó que concuerda con su autocrítica de que “es necesario mejorar la velocidad en la toma de decisiones y acelerar los aprendizajes. La pregunta es cómo hacemos para responder a la demanda mundial de cobre, que exige nuevas exploraciones, nuevos yacimientos y nuevos proyectos de inversión, y que se hagan a la brevedad posible, respondiendo al sitial que tiene Chile como primer productor de cobre del planeta. Esto requiere un diálogo, por lo que vamos a convocar nuevamente al presidente del directorio y al presidente ejecutivo durante abril para profundizar los datos que nos han entregado y para analizar qué puede hacer el Poder Legislativo respecto al rol que tiene hoy día Codelco para el país y sobre todo respecto de su futuro”.

Pacheco describió que en 2023 la menor producción incidió en una caída del Ebitda, que cerró el año en US$ 4.184 millones, con una diferencia cercana a US$ 1.600 millones respecto al año previo. Pese a la disminución, destacó que el Ebitda de 2023 es equivalente a una ganancia diaria de US$ 11,5 millones.

También explicó en profundidad las razones del resultado de última línea, que arrojó pérdidas por US$ 591 millones. “Algunos se quedan sólo en el cuestionamiento, sin profundizar en las razones detrás de ese número rojo. La diferencia principal entre los resultados del 2022 y 2023 se explican principalmente por un deterioro extraordinario de nuestra coligada Anglo American Sur por US$ 522 millones y el incremento en intereses y costos financieros, por otros US$ 200 millones”, sostuvo.

En la oportunidad, Pacheco también describió a los parlamentarios las fortalezas y oportunidades de la Corporación en una mirada de mediano y largo plazo. Entre ellas, la gigantesca base minera, cuyos recursos permitirán prolongar la vida de Codelco en el futuro; la oportunidad que entrega el cambio climático y la incidencia de metales críticos como el cobre para la descarbonización a nivel global; el expertise de la Corporación y sus trabajadores en su historia de más de 50 años; y la importancia de Codelco en movilizar la economía y el desarrollo nacional.

“Estamos convencidos de que Codelco es y seguirá siendo el mejor negocio para Chile. Por eso, continuaremos invirtiendo en nuestros proyectos estructurales, aportando nuevos yacimientos, siendo un pilar para la colaboración público-privada, innovando para ser líderes en producción responsable y contribuyendo a la lucha contra el cambio climático con estándares ESG en cobre y litio”, finalizó.