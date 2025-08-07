Codelco informa avances en asistencia a familias, estado de operaciones e investigación

En cuanto al estado de las operaciones, la actividad minera subterránea continúa suspendida por resolución de Sernageomin.

jueves 07 de agosto del 2025.- Este miércoles en la tarde, Codelco informó una nueva actualización de los avances del plan de apoyo a las familias de los trabajadores fallecidos, el estado de las operaciones de la División El Teniente y las acciones de investigación tras el accidente ocurrido.

En el marco del Plan de Asistencia a Familias, ayer se realizó el funeral de Carlos Arancibia en La Serena, ceremonia a la que asistió el Presidente de la República. En representación de Codelco, participó Mary Carmen Llano, vicepresidenta de Gestión de Personas. Asimismo, se efectuó el funeral de Gonzalo Núñez en Rancagua. La empresa ha entregado asistencia funeraria a cuatro de las cinco familias, mientras que la quinta optó por no recibir apoyo.

Como parte del Plan de Contención y Apoyo Psicológico, 78 personas han sido atendidas por el Programa de Contención y Asistencia en Salud Mental de la División El Teniente. Además, el marco del plan de apoyo y contención, se sostuvieron reuniones de coordinación con las principales empresas colaboradoras de obras subterráneas: Aura, DMC, Bormax, CYGSA y Enaex.

En cuanto al estado de las operaciones, la actividad minera subterránea continúa suspendida por resolución de Sernageomin. En el turno B, se mantiene una dotación reducida de 434 trabajadores para labores de resguardo de las instalaciones. En superficie, se desarrollan trabajos de limpieza y mantenimiento en plantas y fundición, además de maniobras de conservación de equipos en hornos anódicos.

Respecto a la investigación, la PDI continúa con diligencias en el área industrial bajo la dirección de la Fiscalía Regional. Sernageomin realiza inspecciones en todos los sectores de interior mina y se han respondido tres requerimientos de información de dicho organismo y de la Dirección del Trabajo. Paralelamente, el Comité Regional de Gestión del Riesgo de Desastres sesiona en Rancagua, mientras la Comisión de Investigación Interna de Codelco, encabezada por el vicepresidente de Recursos Mineros, Desarrollo e Innovación, Julio Díaz, sigue avanzando. Parlamentarios han solicitado que la próxima sesión de la Comisión de Minería de la Cámara de Diputadas y Diputados se realice en Rancagua o Machalí.

Codelco reitera su compromiso con la seguridad de sus trabajadores, el acompañamiento a las familias y la entrega de información transparente y oportuna.