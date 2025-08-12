Codelco informa salida del gerente general de El Teniente, Andrés Music

En tanto, la Presidencia Ejecutiva ha designado como gerente general interino a don Claudio Sougarret, actual gerente de Operaciones de la División El Teniente.

martes 12 de agosto del 2025.- La Presidencia Ejecutiva de Codelco y el señor Andrés Music Garrido, gerente general de la División El Teniente, han acordado el término de las funciones de este último en la Corporación a partir de este martes 12 de agosto.

Esta decisión no responde a la asignación de alguna responsabilidad, sino que obedece exclusivamente a la necesidad de focalizar la atención de la división en los desafíos que presenta la ejecución del Plan de Retorno Seguro y Gradual. Su salida bajo términos de mutuo acuerdo, confirma la integridad y el liderazgo que Andrés ha mostrado durante su trayectoria de más de 15 años en la empresa, donde ha velado siempre– de acuerdo con sus propias palabras– “por lo mejor para la compañía y la familia Codelco”.

La Presidencia Ejecutiva ha designado como gerente general interino a don Claudio Sougarret, actual gerente de Operaciones de la División El Teniente, con el objetivo prioritario de restablecer las operaciones recientemente autorizadas, bajo las condiciones de seguridad y gradualidad exigidas por la autoridad, y avanzar hacia la nueva normalidad en la división.

La compañía confía en que el avance de las distintas investigaciones en curso, esclarezcan las causas y aprendizajes de este fatal accidente.