Codelco presentó nuevo canal para recibir propuestas de innovación

A través de OpenCodelco-Conecta, la principal empresa estatal de Chile y mayor productora de cobre del mundo fortalece su vínculo con proveedores, universidades, centros de investigación, startups y quienes quieran presentar ideas relacionadas con los actuales desafíos de la minera.

En un webinar que convocó a representantes del mundo emprendedor, Codelco presentó su nueva plataforma de innovación abierta, OpenCodelco. Se trata de la inédita iniciativa Conecta, que opera como una entrada única, permanentemente abierta para recibir propuestas.

«Sabemos que no podemos enfrentar solos las nuevas fuerzas de transformación -el cambio climático, los elevados estándares de sustentabilidad, la mirada social, entre otras- que nos impulsan a buscar nuevas y mejores soluciones. Necesitamos relacionarnos con el conocimiento de aquellos que complementan nuestras capacidades y están afuera», comentó Felipe Lagno, gerente corporativo (i) de Innovación de la estatal.

La presidenta del Comité de Innovación del directorio de la cuprífera, Josefina Montenegro, enfatizó que Codelco tiene un rol que trasciende el aporte de recursos.

«Queremos ser un motor para el desarrollo nacional. Contamos con procesos complejos, tecnologías y conocimiento, pero también con muchos desafíos que deben convocar y generar actividad para la creación de conocimiento», expresó.

¿Cómo conectar?

En OpenCodelco-Conecta los innovadores podrán llenar un formulario presentando sus propuestas e iniciativas. Estas serán analizadas por el equipo de Innovación de la estatal en función de criterios de interés para la gestión de la minera y, si se identifica una oportunidad, se contactará al proponente para que pueda presentarla al área interesada en la temática.

Luego, si ambas partes declaran interés en avanzar, se solicitará desarrollar una propuesta de proyecto de innovación.

«Esta nueva herramienta va en la dirección correcta y es muy contundente. Desde las empresas proveedoras señalan siempre tres problemas y me parece que esta herramienta se hace cargo. El primero es dónde mostrar, el segundo es cómo equiparar los distintos estándares de los diferentes actores, muchos de los cuales requieren de un acompañamiento y, el tercero, cómo escalar, dónde encontrar ese socio estratégico que se requiere para darle fuerza a un buen producto o servicio. Es importante que la relación no sea sólo de mandante y proveedor, si no que se instale un vínculo de socios estratégicos», comentó María Teresa Vial, presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago.

Sobre estas necesidades, Cristian Mansilla, secretario técnico de la Mesa de Innovación de Antofagasta, destacó que herramientas como OpenCodelco-Conecta permiten que se dé una unión virtuosa entre proveedores con capacidad operativa robusta y startups: «Las compañías compran una solución. No sólo la tecnología, sino que también todo lo que ésta conlleva. Muchos emprendedores más nuevos no tienen las espaldas para prestar el servicio completo», señaló.

Estos desafíos fueron abordados por el vicepresidente de Abastecimiento de Codelco, quien subrayó la necesidad de facilitar y mejorar la comunicación bidireccional.

«Tenemos 4.600 proveedores activos y un ecosistema creciente con quienes debemos relacionarnos. No sólo vamos a buscar lo que necesitamos, también queremos escuchar propuestas que pueden resolver problemáticas importantes de la Corporación. Contar con una plataforma digital que permite tener trazabilidad y retroalimentar a los proveedores es clave ya que muchas veces existe cierto grado de frustración al no saber por dónde acceder para canalizar sus propuestas e inquietudes», explicó.