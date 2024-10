Codelco propone a André Sougarret y Juan Enrique Morales como directores en Quebrada Blanca

Ambos son ingenieros civiles de Minas de la Universidad de Chile y tienen una destacada trayectoria profesional en el ámbito minero, con un paso relevante por la cuprífera estatal.

martes 22 de octubre del 2024.- Codelco informa que su expresidente ejecutivo André Sougarret y el exdirector Juan Enrique Morales fueron nominados por la estatal para asumir en el directorio de Compañía Minera Teck Quebrada Blanca S.A. (“Quebrada Blanca”) como sus representantes.

Tras la compra del 10% de las acciones de Quebrada Blanca a inicios de septiembre a la Empresa Nacional de Minería (Enami), la cuprífera estatal ejerció parte de los derechos que este paquete accionario le confiere, nominando a dos de los once miembros del directorio, quienes comenzarán su gestión a partir de la próxima sesión de dicho órgano colegiado. Esta nominación deberá ser ratificada mañana en la junta extraordinaria de accionistas de la compañía.

“En una sesión extraordinaria, el directorio de Codelco aprobó hoy por unanimidad la nominación de André Sougarret y Juan Enrique Morales por su inigualable experiencia minera. André, un reconocido ingeniero civil de Minas de la Universidad de Chile y MBA del Loyola College-UAH, realizó gran parte de su carrera en Codelco, mientras Juan Enrique, otro destacado ingeniero civil de Minas de la Universidad de Chile, se ha dedicado más de 50 años al negocio minero. Ambos respondieron entusiastas a esta invitación, pues comprenden la importancia estratégica de Quebrada Blanca para el futuro de Codelco y su propósito de ser pilar del desarrollo sostenible de Chile y el mundo”, explica Máximo Pacheco, presidente del directorio.

André Sougarret es actual director del Grupo CAP y de Empresas Gasco S.A., y fue presidente ejecutivo de Codelco hasta agosto de 2023. Su carrera partió a inicios de los 90 en Mantos Blancos, para emigrar en 1993 a la División El Teniente, donde llegó a ser subgerente general. En 2012 se sumó a Antofagasta Minerals como gerente general de Minera Esperanza y, después, de Minera Centinela; luego, fue vicepresidente ejecutivo de la Empresa Nacional de Minería (Enami), antes de partir a México como director de Operaciones de Minera Fresnillo. Regresó a Codelco a fines de 2020 para asumir como vicepresidente de Operaciones Norte hasta que fue nombrado presidente ejecutivo.

Durante su extensa y prestigiosa carrera profesional, André Sougarret recibió importantes reconocimientos, entre los que destaca el de “Ingeniero de Minas del año” en 2010, otorgado por el Instituto de Ingenieros de Minas de Chile (IIMCH), y el de “Ingeniero del año”, también en 2010, entregado por el Colegio de Ingenieros de Chile, ambos por su destacada actuación en el accidente de la Mina San José, cuando ejerció como líder del rescate de los 33 mineros atrapados a casi 700 metros de profundidad.

En tanto, Juan Enrique Morales fue director de Codelco durante dos períodos consecutivos, entre 2015 y 2023, en uno de los cupos que provienen de una propuesta del Consejo de Alta Dirección Pública, además de director de la Fundación Tecnológica Sonami. Su carrera la inició en 1971 en Enami, para luego pasar a empresas mineras de cobre de la mediana minería hasta 1981. Entre 1981 y 1992 se dedicó al ámbito de desarrollos mineros como jefe de proyecto y gerente de ingeniería en las etapas experimentales, de diseño y construcción en grandes proyectos de cobre y oro para empresas mineras privadas extranjeras, Anaconda, Minera El Indio y Placer Dome.

En el ámbito público fue vicepresidente ejecutivo de Cochilco en 1993 y miembro del Consejo de este organismo gubernamental entre 1990 y 1992. En Codelco estuvo entre 1994 y 2011 como vicepresidente de Desarrollo, donde estuvo a cargo de las áreas corporativas de exploraciones, investigación e innovación tecnológica, evaluación técnica y económica de proyectos, planificación minera y sustentabilidad. Entre 2012 y 2014 fue director del Centro de Innovación en Minería de la Universidad Adolfo Ibáñez. En mayo de 2015 fue nombrado director de Codelco en uno de los cupos de la Alta Dirección Pública, cargo en el que se mantuvo hasta 2023. El Instituto de Ingenieros de Minas de Chile lo distinguió en dos ocasiones: en 1992 como “Profesional distinguido”, por su participación en proyectos exitosos de oro y plata, y en 2005 con la “Medalla al mérito”, por su exitosa carrera profesional.

Propiedad de la compañía

Teck tiene una participación indirecta del 60% en la mina. Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. y Sumitomo Corporation tienen conjuntamente una participación indirecta del 30%. Codelco tiene una participación no financiera del 10%.