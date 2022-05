Codelco Ventanas cuenta con la primera Operadora de Renovación de su historia

Daniela Solar se convierte en la primera mujer en realizar esta tarea, famosa por lo sacrificada. Sin embargo ha recibido el apoyo de la empresa, especialmente de sus 44 compañeros hombres que ejercen la misma función.

Es un trabajo sacrificado y de mucha fuerza: los operadores de renovación desmontan a golpes los tubos en los que se enganchan los cátodos, dejándolos listos para su entrega. Tampoco es fácil el lavado, lijado y preparación de las cubas para colocar ánodos nuevos, y quizás por eso nunca antes hubo una mujer en este puesto tradicionalmente masculino.

Por eso fue un hito cuando Daniela Solar González hizo una videollamada a su casa en La Ligua, donde almorzaban sus padres y su abuelo de 86 años, para contarles que había ganado el concurso interno que la distingue como la primera operadora de renovación de la Refinería de Ventanas.

Esta Técnico en Operaciones Mineras, atribuye precisamente a ellos, sus padres, lograr abrirse camino en un mundo donde predominan los varones: “esto se lo debo netamente a la crianza de mi familia, y los valores que me entregan mis papás, en el ejemplo que me han dado, porque siempre han sido gente de esfuerzo y me inculcaron la perseverancia y el siempre mejorar”.

“Cuando mis jefes me llamaron para felicitarme, me emocioné por la manera que se referían a mí. Yo lo único que quería es que mi familia pudiera escucharlo, porque eran conceptos tan lindos que tienen de mí, que fue una recarga total de energía nueva”, recuerda Daniela, quien también agradece el apoyo y cariño de sus pares varones, al ser la única mujer en un equipo integrado por 45 trabajadores.

“Me quieren mucho y tengo una excelente relación con todos. Yo siempre trato de aprender de los viejitos más mateos y más metidos en el trabajo, entonces yo aporto con motivación y energía, y hacemos un trabajo mutuo de colaboración. En esto se necesita fuerza, pero sobre todo fortaleza mental, y cada uno tiene su técnica, sus mañas para hacer que el trabajo no se haga tan pesado, y si bien una llega cansada, siempre le veo la parte positiva: que tengo un trabajo que me gusta y donde me siento reconocida”, finaliza la trabajadora.

La Superintendenta de Refinerías de Codelco Ventanas, Isabel Venegas, también se declaró muy contenta por este logro de Daniela, que “en estos cinco años en Codelco Ventanas, más allá de su género, ha demostrado que con su trabajo, disciplina y compromiso, cualquiera puede desarrollarse y hacer carrera en nuestra división”.