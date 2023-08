Colina: SMA formula cargos contra Canteras Chacabuco por incumplimiento a su permiso ambiental

El procedimiento sancionatorio se inició luego de que la comunidad aledaña al lugar y la Municipalidad de Colina ingresaran más de 90 denuncias por emisiones de material particulado.

miércoles 09 de agosto del 2023.- La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) formuló dos cargos – uno grave y uno leve- contra la empresa ‘Canteras Chacabuco S.A.’, titular del proyecto de “Extracción y Procesamiento de Roca en Cantera Chacabuco”, que se encuentra ubicado en el sector de Quilapún, comuna de Colina, Región Metropolitana. El titular arriesga una multa de 6.000 UTA, equivalente a más de $4.550 millones.

El proyecto consiste en la extracción de rocas desde una cantera de superficie de 9,5 hectáreas, con una tasa de extracción de material estimada en 35.000 m3 al mes y proyectada en 8 años.

Este caso tiene como origen más de 90 denuncias efectuadas por la comunidad y la I. Municipalidad de Colina, gran parte de ellas, por el polvo en suspensión que provocaría la operación del proyecto. En razón de lo anterior, fiscalizadores de la SMA realizaron actividades de inspección ambiental.

Dentro de los hechos constitutivos de infracción se identificó que el titular no habría implementado las medidas de control para el manejo de emisiones de material particulado que le fueron exigidas para su fase de operación. Esto debido a que no habría efectuado la demarcación y delimitación de la cantera mediante la instalación de un cerco de doble malla raschel de tres metros de altura, no habría implementado el biombo vegetal con especies arbustivas y no habría incorporado procesos húmedos en el proceso de molienda y en los materiales acopiados, entre otros; lo cual fue calificado como una infracción grave.

Cabe indicar que las emisiones de material particulado han sido visibles desde la autopista Los Libertadores y desde el camino de acceso a la planta, provenientes mayoritariamente del proceso de chancado, afectando a vecinos de los sectores de Chacabuco, El Colorado, Los Canelos, Los Baños, escuelas y cultivo aledaños.

Por su parte, la segunda infracción, consistente en que la empresa no dio respuesta a los requerimientos de información formulados en las Actas de Inspección Ambiental, solicitadas por esta institución, entre el 31 de enero y 28 de marzo de 2023, fue calificada como leve.

El jefe de la Oficina Regional Metropolitana de la SMA, Esteban Dattwyler, explicó que “en las actividades de fiscalización realizadas entre enero y marzo de este año se pudieron identificar distintos hallazgos relacionados, entre ellos, con que la empresa no consideró la implementación de medidas que fueron exigidas en su permiso ambiental, para su etapa de operación. Es importante recordar que no basta con que las empresas tengan la autorización para ejecutar un proyecto, el cumplimiento ambiental es un imperativo”.

Frente a lo anterior, la empresa ‘Canteras Chacabuco S.A.’ arriesga una multa de hasta 6.000 Unidades Tributarias Anuales (UTA), equivalentes a $4.550 millones valor actual.

Conforme a lo dispuesto por la Ley Orgánica de la SMA (LOSMA), Canteras Chacabuco tiene 10 días hábiles para presentar un Programa de Cumplimiento, y 15 días hábiles para formular sus descargos, ambos plazos contados desde que fue notificada la Formulación de Cargos.