Comisión de Minería analizó cierre de Fundición Hernán Videla Lira

En visita a Atacama, los senadores Juan Luis Castro, Yasna Provoste y Rafael Prohens estuvieron en la Fundición Hernán Videla Lira (FHVL) en Paipote y sesionaron en Copiapó para analizar la situación actual de la Enami.

viernes 12 de abril del 2024.- Los integrantes de la Comisión de Minería y Energía del Senado recorrieron las instalaciones de la Fundición Hernán Videla Lira (FHVL) ubicada en Paipote y constataron en terreno la necesidad del proyecto de modernización que lleva adelante la Empresa Nacional de Minería (Enami) en este plantel.

La modernización de la FHVL fue uno de los temas centrales de la sesión realizada más tarde por la instancia legislativa en Copiapó, en la que participaron el presidente de la comisión, Juan Luis Castro, además de los senadores de la zona Yasna Provoste y Rafael Prohens, junto a autoridades regionales, dirigentes sindicales de Enami y representantes de asociaciones mineras de la zona.

En la oportunidad, el vicepresidente ejecutivo de la Enami, Iván Mlynarz, hizo una presentación que puso foco en las razones que motivaron la paralización la Fundición Hernán Videla Lira, para viabilizar el proyecto de modernización en marcha, y analizó la situación de la estatal.

“El proyecto de modernización está avanzando, como no lo había hecho antes. Enami es la única empresa que tiene en Chile un proyecto avanzado para generar mayor capacidad de fundición en el país”, dijo.

El ejecutivo comentó que durante la visita a la fundición “le hemos explicado a los senadores que la ineficiencia de esta operación no era por responsabilidad de nuestros trabajadores, sino porque tenemos una infraestructura obsoleta. Por eso creemos que es importante que nuestros parlamentarios conozcan que la solución es el proyecto de modernización que nos permite contar con una tecnología que no va a contaminar y que va a tener un cuidado con el medio ambiente y con nuestros vecinos de una manera como no se había visto hasta ahora. Y creemos que hemos tenido una buena recepción por parte de ellos”.

En su intervención ante la instancia legislativa, el VPE también fue enfático en que esta suspensión de la FHVL “en ningún caso ha significado que se paraliza toda la Enami, porque seguimos operando en todos los planteles. El corazón de la Enami sigue funcionando, manteniendo sus poderes de compra operativos”.

Para graficar que este trabajo de la Enami no se detiene, Mlynarz mencionó que la empresa ha avanzado en proyectos estratégicos como el de Salares Altoandinos, en el marco de la Estrategia Nacional del Litio. Además, hay otras iniciativas en marcha, como la renovación de la línea de electrowinning en Planta Matta, la ampliación del convenio piloto de cobalto para reactivar la Planta Vallenar, la instalación de una mesa de trabajo para potenciar la pequeña minería de la región de Coquimbo, y el diálogo con asociaciones mineras para una revisión de tarifas para la pequeña minería.

Asimismo, el VPE de Enami admitió ante los senadores que “necesitamos tener más fomento, pero para eso requerimos de mayor financiamiento” y los invitó como Comisión de Minería, donde están representadas tanto las fuerzas de gobierno como de oposición, a colaborar para mantener vigente el rol de la Enami.

“Tenemos que buscar un mecanismo para que nos podamos hacer cargo de la deuda de arrastre y además tener financiamiento para nuestras inversiones. Si logramos resolver esos dos temas, la sostenibilidad financiera de la Enami estaría resuelta, y esos son los desafíos que tenemos como administración y como país”, finalizó.