Comisión investigadora del proceso de adjudicación del ITL recomienda que la licitación se vuelva a realizar

Después de casi tres meses en los cuales se invitó a declarar a diversos personeros involucrados en la licitación para la creación del Instituto de Tecnologías Limpias (ITL) de Corfo, esta semana, la Comisión Especial Investigadora, conformada por 13 honorables diputados de la república y presidida por el diputado Tomás Hirsch, presentaron sus conclusiones en las que recomiendan que el proceso licitatorio respecto de la creación del ITL en la Región de Antofagasta sea realizado nuevamente, con los estándares y bases de la licitación clara, sin modificaciones posteriores ocultas y con las debidas notificaciones a los concursantes, a fin de que el consorcio ganador sea el que más aporte pueda traer a la innovación y desarrollo de tecnologías verdes.

La votación de los diputados presentes fue 7 – 0 y de esta manera se validaron los argumentos presentados por el rector de la Universidad de Antofagasta, Luis Alberto Loyola, el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez y el decano de la Facultad de Ciencia Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, Francisco Martínez, quienes durante estas instancias, participaron en representación de los rectores de las 10 universidades que forman parte del Consorcio ASDIT y que sostienen, que existen diversos argumentos de peso para afirmar que su posición se vio afectada en desmedro del consorcio AUI.

Entre las razones esgrimidas por Corfo para no adjudicar la licitación a ASDIT, están que dicha propuesta no es de innovación abierta y que los proyectos que acompañaron a esta postulación no serían ejecutados en la Región de Antofagasta. “Esas opiniones ante esta Comisión revelan, una vez más, la falta de comprensión de nuestra propuesta. ASDIT plantea un proceso de aprobación de los proyectos donde incorpora academia e industria y criterios inversionales, los cuales deben ser satisfechos antes de llegar a la decisión del Directorio del ITL de cada proyecto y que necesariamente -por estos criterios de selección- serán desarrollados por actores de la Región de Antofagasta o tendrán impacto en esta Región”, indicó Loyola.

En su defensa, también señalaron que el Comité evaluador de Corfo presentó cifras incorrectas al Consejo de Ministros de Corfo relacionadas con el presupuesto de ASDIT. “Esto es sumamente grave, porque evidencia que el Consejo de Ministros de Corfo no tuvo a la vista toda la información correcta de la postulación de ASDIT, lo que no permitió que aquella instancia comprendiera adecuadamente la propuesta”, explicó el rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Ignacio Sánchez.

Un tercer punto en discusión tiene relación con los puntajes entregados a AUI en la categoría de Participantes”, propuesta que consideró un mandante único, dejando además a los socios en un nivel inferior. “La nota máxima otorgada por la Comisión Evaluadora a AUI en este factor no tiene justificación, habiendo sido un cambio relevante desde la opinión de los expertos internacionales a la decisión de la Comisión Evaluadora, que permitió poner la postulación de AUI por sobre la postulación de ASDIT”, detalló el rector de la Universidad Católica del Norte, Rodrigo Alda.

En esa línea, las debilidades de la postulación de AUI señaladas por los evaluadores expertos internacionales, y que daban ganador a ASDIT, no fueron consideradas por la Comisión Evaluadora interna de Corfo. “Si se compara la evaluación de éstos con la realizada por la Comisión Evaluadora de Corfo, es posible observar las significativas discrepancias, que simplemente los ejecutivos de Corfo no fueron capaces de argumentar de manera clara”, comunicó el rector de la Universidad Federico Santa María, Darcy Fuenzalida.

Bajo este contexto, llama profundamente la atención que Corfo no haya habilitado la oportunidad para que las propuestas de los distintos consorcios presentaran ante las comisiones evaluadoras. “Lamentamos profundamente que Corfo se haya negado a dar espacio para que cada proponente presentara y defendiera sus propuestas ante las comisiones de Corfo, procedimiento no sólo habitual en este tipo de licitaciones de gran envergadura, sino indispensable para ponderar propuestas complejas y, sobre todo, para dar claridad, trazabilidad y transparencia a los procesos”, sostuvo el rector de la Universidad de Santiago, Juan Manuel Zolezzi.

La falta de transparencia también fue otro de los puntos abordados durante la instancia, pues después de 9 meses, y habiendo sido solicitado expresamente por el Consejo de Transparencia, AUI aún no ha presentado abiertamente su postulación. La falta de transparencia en este sentido nos hace pensar que se están ocultando otros elementos que permitirían aumentar el número de irregularidades del proceso”, afirmó el rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi.

Además, se cuestionó también el cambio realizado en las bases de la licitación, en las cuales se modificó sin aviso la cláusula 15 del contrato para el Proyecto Salar de Atacama, restándole US$50 millones al monto original del proyecto (US$193) para redestinarlos a iniciativas para producir hidrógeno verde a cargo de la cartera de Energía, monto que coincide exactamente con la propuesta de AUI. “Nos parece una coincidencia muy particular que justo AUI haya incorporado en su propuesta un presupuesto de US$50 millones menos, que calza exactamente con el cambio en las bases”, precisó el rector de la Universidad de Concepción, Carlos Saavedra.

Se criticó también que el gerente general de Corfo, Felipe Commentz, no se haya inhabilitado del proceso, siendo que tiene un evidente conflicto de interés. “Como ASDIT lo ha señalado formalmente al Sr. Commentz le afectan causales directas de conflicto de interés, dada sus relaciones personales con representantes de las otras postulaciones y autoridades de las entidades que las integran”, expuso el rector de la Universidad de Tarapacá, Emilio Rodríguez. Asimismo, señaló que existe además una falta de imparcialidad de parte del ejecutivo de Corfo, pues fue designado en la Comisión Evaluadora y después votó como parte del Consejo de Ministros de Corfo, que adjudica la licitación a AUI.

Luego de conocer el resultado de esta investigación, las conclusiones y recomendaciones de la Comisión Especial Investigadora, encargada de recabar antecedentes en relación con la licitación por parte de Corfo para el desarrollo del ITL, serán presentadas por el presidente de la Comisión, el diputado Tomás Hirsh a la sala de la Cámara de Diputados.