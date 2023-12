Comité Estratégico entregó documento de trabajo para el desarrollo de la industria del hidrógeno verde

En la actividad, realizada en la Casa Central de la Universidad de Chile, se dio a conocer el documento fruto del trabajo realizado por 10 representantes transversales del mundo político y la sociedad civil, entre ellos, la expresidenta Michelle Bachelet y el exministro de Energía, Juan Carlos Jobet.

jueves 21 de diciembre del 2023.- El Comité Estratégico para el Plan de Acción de Hidrógeno Verde 2023-2030 hizo entrega al ministro de Energía, Diego Pardow, del documento de trabajo que servirá de marco estratégico y político para la elaboración de la iniciativa que está llevando adelante el gobierno para el desarrollo de esta industria en el país.

En la actividad, que se realizó en la Casa Central de la Universidad de Chile, participaron los integrantes del Comité Estratégico, entre ellos, la ex presidenta de la República, Michelle Bachelet Jeria; y el ex ministro de Energía de la administración de Sebastián Piñera, Juan Carlos Jobet.

El ministro Pardow agradeció a los miembros del comité el trabajo realizado durante seis sesiones de trabajo: “Los avances conseguidos como país en el ámbito energético se explican por la implementación de políticas públicas que trascienden a los distintos gobiernos. Este Comité Estratégico es una muestra de que es posible llegar a consensos entre personas de distintos colores políticos que ponen por delante el interés del país”, señaló el ministro.

Durante su intervención, la expresidenta Michelle Bachelet, subrayó la importancia de este energético para el desarrollo de Chile y la lucha contra la crisis climática. “En nuestro país las políticas energéticas son políticas de Estado, independiente del color político del gobierno de turno y la energía es una materia que miramos ciertamente a largo plazo. Como exmandataria me parece importante seguir aportando a la transición energética y la descarbonización de nuestro país”.

Asimismo, el ex ministro de Energía, Juan Carlos Jobet, resaltó la continuidad que se le ha dado al desarrollo de esta industria. “Hace 3 años lanzamos una Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde tras identificar que Chile tenía un potencial en energías renovables, pero que iba más allá de lo que íbamos a usar en nuestro país”. A renglón siguiente, dijo que “las cosas que son duraderas no se construyen de la noche a la mañana y requieren continuidad de política. Me alegró mucho cuando recibí la llamada del ministro Pardow para convocarme y seguir esta posta y convertirla en una política de Estado” agregó.

Por su parte, la rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés, valoró que el Comité haya trabajado de manera colaborativa para acordar una visión común sobre la estrategia para el Plan de Acción del Hidrogeno Verde, “que es muy relevante para el desarrollo de nuestro país, sus regiones y la economía mundial sustentable. Las universidades tendrán que jugar un rol en todas las dimensiones del plan, especialmente en el desarrollo del recurso humano, la protección del medio ambiente y la investigación científica e innovación asociadas. Para ello se requerirá de un trabajo interinstitucional e interdisciplinario”.

En el encuentro, también estuvieron presentes el ministro de Hacienda, Mario Marcel; el ministro de Economía, Nicolás Grau; la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas; la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Aisén Etcheverry; y el vicepresidente Ejecutivo de Corfo, José Miguel Benavente.

El próximo hito es la presentación que hará el ministro Pardow del Plan de Acción de Hidrógeno Verde en la sesión del Consejo Interministerial de Hidrógeno Verde de Corfo que se realizará este jueves 21 de diciembre, donde será sometido a votación para luego ponerlo a disposición de la ciudadanía en un proceso de consulta pública.

Para revisar el documento de trabajo del Comité Estratégico para el Plan de Acción de Hidrógeno Verde 2023-2030 hacer clic en el siguiente enlace.