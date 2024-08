¿Cómo invertir?

Tiempo de lectura: 2 minute(s)

Qué es lo más importante que tengo que aprender para invertir en el mercado

Esta es la pregunta que debiera hacerse cualquier persona que va a comenzar su viaje en el mundo del trading y la inversión. La operativa en el mercado se puede realizar de maneras muy distintas, y según que técnicas nos gusten más, tendremos que adquirir unos conocimientos u otros. Pero en general, podemos decir, que al margen del estilo que escojamos, hay unas «ideas» comunes que debemos entender antes de sumergirnos en esta actividad: 1) Cómo invertir es una tarea compleja, unas veces emocionante y otras frustrantes. Cuando se empieza hay más de lo segundo que de lo primero. 2) El movimiento de cualquier activo se forma por la mezcla de cuatro factores: aspecto micro o fundamental, aspecto macro, percepción de riesgo y psicología de mercado. Suelen estar estrechamente relacionados. 3) En función del estilo de trading o inversión que escojamos, daremos más peso a uno u otro de los factores anteriores. Pero aunque nos especialicemos en uno de ellos, siempre tendremos que dedicar algo de tiempo a entender que ocurre con los otros tres. 4) Debemos escoger el estilo que mejor se adapte a nuestro temperamento. De modo que si somos personas con apetito por el riesgo y disponibilidad de tiempo, la operativa ágil orientada al corto plazo, o trading puede ser una buena opción, mientras que para aquellos que sean más conservadores, y no dispongan de todo el día para mirar el mercado, debieran tender hacia un concepto de inversión a medio plazo. 5) No subestimes la presión psicológica que genera esta actividad, especialmente si te has decantado por la operativa a corto plazo. Este tipo de trabajo te enfrentará contigo mismo, es decir, pondrá a prueba tu paciencia, sangre fría, convencimiento y capacidad de sufrimiento. 6) Aprender a hacer «trading» y cómo invertir lleva tiempo, por lo que tú objetivo debería orientarse, no a ganar grandes cantidades de dinero desde el principio, sino a no perderlo. Esto es una maratón, no una carrera de 100 metros. ¿Entonces debo invertir mientras aprendo? Sí, como ya hemos dicho, el factor psicológico es una parte muy importante de la operativa. Puedes empezar con operativa con cuentas demo, pero aquí el stress no es real. Con el tiempo deberás experimentarlo en una cuenta real, pero con control. No permitas que el resultado de tus inversiones te bloquee. Si de repente te encuentras mirando continuamente como fluctúa el número que representa el beneficio o pérdida de tus operaciones…ya estás bloqueado! Para estos momentos es recomendable que hables con el gestor de tu cuenta, intercambies ideas con él y veas la mejor forma de volver al mercado. Abre una cuenta demo gratuita y prueba gratis y sin riesgo a invertir

«Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias («»CFDs»») son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados.»