Con alegría y emoción se vivió el regreso del tour a Chuquicamata

Los visitantes fueron recibidos por el propio gerente general de la División, René Galleguillos Pallauta, quien les dio la bienvenida y compartió un poco de la historia y los desafíos que hoy enfrenta el centenario mineral.

Para algunos fue un reencuentro con su pasado; para otros, la oportunidad de descubrir el patrimonio de un lugar histórico de relevancia internacional. Así se vivió el regreso del tour a Chuquicamata, tras su receso.

Con esta iniciativa, la centenaria división de Codelco retoma una tradición que, desde sus inicios, ha despertado el interés de visitantes locales, nacionales y extranjeros. Hoy, este esfuerzo adquiere un nuevo impulso en un momento clave para Chuquicamata y Codelco, quienes miran hacia el futuro construyendo los próximos 50 años bajo los principios de sustentabilidad, seguridad e innovación.

En la Pala Mundial, el imponente coloso industrial que prestó servicio entre las décadas de 1940 y 1970 y que ahora se conserva como pieza de museo dentro de la División, los visitantes fueron recibidos por el gerente general, René Galleguillos Pallauta. Con gran entusiasmo, el ejecutivo dio la bienvenida a los participantes de este primer recorrido.

“Chuquicamata está inmerso en la comunidad. Por ello, queremos que las personas se empapen de lo que aquí hacemos, de su historia y su patrimonio. Se añoraba el regreso de este tour, y decidimos retomarlo porque creemos que nuestra División, por su pasado y lo que significa para nuestro país y para la industria minera, debe estar abierta a Chile y el mundo”, destacó Galleguillos.

El gerente también extendió una invitación a más personas para que se sumen a este recorrido por la historia y el legado de uno de los centros mineros más antiguos e importantes del planeta.

“Todas las personas que quieran venir a Chuquicamata están cordialmente invitadas. Disponemos de buses 100% eléctricos para el traslado, en línea con nuestro compromiso con la sustentabilidad. Estos los llevarán en un recorrido por nuestro histórico campamento, la Pala Mundial y el mirador del rajo, que aún nos sigue entregando su riqueza y que hoy convive con la mina subterránea. Es un tour totalmente gratuito y abierto a la comunidad”, subrayó.

En el corazón de las nuevas generaciones

El interés por Chuquicamata no solo traspasa fronteras, sino también generaciones. Un grupo importante de jóvenes participó en la visita, motivados por familiares mayores que trabajaron o vivieron en el campamento, o simplemente por el deseo de conocer su historia y patrimonio. “Cuando me avisaron que estaba la oportunidad de venir, supe que tenía que aprovecharla. Nunca había estado aquí, y hasta el momento me ha encantado el lugar, que está muy bien conservado”, comentó Renata Moreno, turista de Santiago.

Por su parte, el joven Aylan Araya participó del recorrido acompañado de su abuelo, un exchuquicamatino, cuyas historias del mineral lo marcaron desde niño. “Estoy estudiando Estructuras Metálicas, es decir, para soldador, y me gustaría trabajar alguna vez aquí. Es genial que hagan esta actividad, porque así uno conoce su propia historia; Calama siempre ha estado ligada al cobre”, afirmó.

Los tours a la División Chuquicamata, de carácter gratuito, continuarán los lunes y jueves durante todo el año (excepto festivos), con salida a las 11:30 horas desde la Oficina de Visitas, ubicada en la esquina de Avenida Granaderos con Avenida Central Sur, Calama. Las inscripciones y consultas se realizan exclusivamente a través del correo visitas@codelco.cl, el único medio válido para reservar.