Con seminario tecnológico realizan el cierre del proyecto Shovel Smart Tooth en Antofagasta

Iniciativa apoyada por el Comité Corfo Antofagasta, entrega una solución tecnológica para el control de inchancables en las operaciones mineras.

Más de 50 personas, integrantes del ecosistema de innovación y emprendimiento, instituciones públicas y privadas, empresarios, estudiantes y público general, participaron en el Seminario de Optimización en Operaciones Mina, organizado por Simtexx SpA, con el apoyo del Comité Corfo Antofagasta, a través de su línea Escala Innovación con Foco en la Internacionalización. La instancia forma parte del proyecto Shovel Smart Tooth, que entrega una solución tecnológica al control de inchancables.

La ceremonia fue presidida por la directora del Comité Corfo Antofagasta, Melissa Gajardo, quien destacó el desarrollo de este proyecto y su internacionalización. “El 2020 me tocó evaluar este proyecto en su internacionalización. Estamos ya en la etapa final de este proyecto escala (…) muy contentos por cómo nos han representado en las diferentes ferias internacionales, cómo se han relacionado con las otras instituciones que son públicas y privadas. Voy a reconocer el trabajo que han hecho con Quintil Valley, que también es un es un socio beneficiario estratégico nuestro. El trabajo que han hecho con ProChile en las diferentes ferias en las cuales han postulado”.

La personera destacó el ecosistema innovador que se forma a nivel regional. “Esto está creciendo y necesitamos empresas que se arriesguen en estos proyectos que vayan creyendo en nosotros que conversemos y efectivamente podamos tener resultados, que la tecnología se vaya validando, vaya escalando y formando alianzas estratégicas como actualmente las tiene Simtexx, de manera de posicionarse a nivel internacional y dejar en alto el nombre no solo de Chile, que lleven el nombre de Antofagasta hacia el mundo”.

Por su parte la presidenta del directorio de Simtexx SpA, Evelyn Campos Vallejos, mostró su satisfacción por el proyecto Shovel Smart Tooth. “Hoy presentamos los resultados de ese esfuerzo conjunto. Quisiera expresar nuestro profundo agradecimiento al Comité Corfo Antofagasta. Su apoyo ha sido esencial en el desarrollo de Shovel Smart Tooth. Este proyecto es un ejemplo tangible de que la inversión estratégica de recursos puede generar frutos significativos y valiosos para toda la industria”.

El seminario contó con la exposición del gerente general de Simtexx SpA, Joel Tardón, quien explicó esta nueva tecnología desarrollada por Simtexx, a su vez invitó a los innovadores a encontrar soluciones a los problemas que presenta la industria. A él se sumó el experto en I+D de Simtexx Nelson Elorza, que destacó las nuevas oportunidades que entrega el mercado con el avance tecnológico.

El cierre del seminario lo realizó Manuel Viera Flores, PhD en Economía Minera, quien presentó su exposición, “Los Riesgos e Incertidumbres de la Innovación en Minería”. En su exposición Viera felicitó a Simtexx y al Comité Corfo Antofagasta. “Estoy impresionado por que este proyecto exitoso resuelve un problema muy complejo y no es fácil resolver. Hoy en día existen muchas pérdidas de ese tipo, donde los dientes de las palas hacen mucho daño y sobre todo me llama la atención que está súper bien conceptualizado, me encantó el grupo de proyecto, esta es una empresa sólida que tiene otras grandes soluciones”, reflexionó.

El sistema Shovel Smart Tooth, es un dispositivo basado en comunicación wifi y respaldo GPS, sumado a un software electrónico, que permite tener la advertencia que un balde de pala pierde uno de sus dientes y evita que llegue al chancador. Según datos recolectados por el equipo de Simtexx, en una de las empresas donde se realizó un pilotaje, una parada del chancador por esta causa, se extendió por 7 días, con pérdidas sobre los US$40 millones.