Concentradora de Chuquicamata celebró aniversario en familia con concurso literario y pictórico

La premiación se llevó en el edificio corporativo junto a los ganadores de esta muestra artística.

viernes 07 de octubre del 2022.- Molinos, un bus y atardeceres lleno de colores son parte de las obras y los relatos del Concurso de Pintura Mi Familia y la Concentradora, que se realizó la División Chuquicamata para todas las familias de trabajadores y trabajadoras para celebrar los 70 años de la Concentradora.

Para Omar Alcorta, Gerente de Operaciones de la Concentradora, este concurso refleja los valores que se comparten en la división.

“Yo estoy muy emocionado por las historias. Los relatos son coherentes con la profundidad con lo que somos, personas orgullosas de hacer lo que hacemos y que esté coherente con todos nuestros valores y los desafíos son tan complejos que, a veces, olvidamos o no logramos ver lo más importante que hay detrás de cada uno, que son las familias y los sueños”, expresó.

René Galleguillos, Gerente de Operaciones (s) de Chuquicamata, también valoró este concurso, que involucró directamente a las familias de los trabajadores de la Concentradora.

“Eso conectó a nuestros trabajadores/as con las familias. Lo que vemos hoy es la familia que está detrás de nuestros trabajadores/as con los cuentos, con las familias y cómo ellos ven el quehacer diario de sus padres o madres, que están hoy viviendo en la concentradora y luchando día a día para que este negocio sea mejor y sea productivo para todos los chilenos”, señaló.

Pinturas

• La ganadora del concurso de pintura categoría infantil fue Martina Ramos Sandoval de 8 años.

• En la categoría media se premió el segundo y primer lugar, que recayó en Naomi Zapata Cepeda de 15 años e Isabella Villegas Véliz de 13, respectivamente.

• En adultos, el segundo lugar fue para Roxana Sandoval Velarde y el primer lugar lo obtuvo Francisca Vásquez Ramos.

Isabella Villegas valoró contó que su inspiración la tuvo de relatos de su padre que trabaja en la Concentradora.

“Este cuadro salió porque mi papá tomó una foto de un atardecer muy bonito y yo me quedé con esa idea para hacer una pintura con acrílico y él estaba muy contento, está muy orgulloso de lo que hace y me cuenta siempre cosas de la concentradora, de cómo funciona toda esa parte donde están varias máquinas, pero para hacerlo más bonito lo hice negro para que no se notarán todas las imperfecciones”, dijo.

Roxana Sandoval explicó que su idea nació del bus que traslada a los trabajadores. “Me llamó la atención hacer el bus Géminis que es el que trae a los trabajadores. Entonces para mí es súper importante porque yo siento cuando llega mi esposo. Se siente el sonido del bus y uno dice ya llegó y está en la casita con nosotros. En ese sentido, es súper importante porque es el que lleva y trae a los trabajadores a su hogar. Obviamente, salían todos con sus casquitos y su cinturón de seguridad, todo lo que conlleva a la seguridad de los trabajadores”.

Relatos

• La ganadora del concurso literario en categoría infantil fue el relato El Zorro Mágico y la Madre Concentradora de Antonia Heller Cordero.

• En la categoría adulta el primer lugar fue para Concentradora, un equilibrio entre amor y trabajo, de Katherine Vicencio. El segundo fue para El conejo de la AO, de Alexis Rivas; y el tercero para Mi familia y nuestra concentradora: 70 años junto a mi país, de Carlos López.

Las obras del concurso de pintura y literario serán recopiladas en un libro que será distribuido en Chuquicamata, donde todos los trabajadores y trabajadoras podrán conocer de estas inspiraciones que se plasmaron en dibujos y cuentos en los 70 de esta importante área minera.